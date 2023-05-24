Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 86,2 (-0,35) Инвестиции, 15:56 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 79,97 (-0,2) Инвестиции, 15:56
Директор российской «Википедии» уволился из-за «Свободной энциклопедии» Общество, 22:39
Над Валуйским городским округом в Белгородской области сработала ПВО Политика, 22:36
Песня для бондианы и дуэт с Дэвидом Боуи. Хиты Тины Тёрнер Общество, 22:33
Главный соперник Трампа вступил в президентскую гонку Политика, 22:17
Минпромторг пообещал не допустить дефицита контактных линз Бизнес, 22:04
Мужчина пытался поджечь здание управления ФСБ в подмосковном Видном Общество, 21:58
Песков назвал вакханалией переход ПЦУ на новый календарь Политика, 21:50
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Российским лыжникам продлили отстранение вопреки рекомендациям МОК Спорт, 21:47
Умерла Тина Тёрнер Общество, 21:41
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 21:40
Гладков сообщил, что на границе развернуты семь батальонов теробороны Политика, 21:33
Нарышкин ответил на сообщения о ранении главкома ВСУ Политика, 21:31
Гладков рассказал об обстреле Козинки и контузии 85-летней бабушки Политика, 21:28
Игроки «Реала» поддержали подвергшегося расистским оскорблениям Винисиуса Спорт, 21:20

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Общество ,  
0 

Директор российской «Википедии» уволился из-за «Свободной энциклопедии»

Директор российской «Википедии» Владимир Медейко уволился из-за «Свободной энциклопедии»
О предстоящем увольнении Медейко ранее заявил исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский
Владимир Медейко
Владимир Медейко (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Владимир Медейко покинул должность директора некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ», которое развивает русскоязычную «Википедию», после того, как стало известно о разработке им собственного аналога интернет-энциклопедии. Информацию об этом Медейко подтвердил ТАСС.

«Я подал заявление, и его уже подтвердили, я покинул «Викимедиа РУ». А мы теперь настроимся максимально на новый проект «Свободная энциклопедия», — сказал он. О работе над новой энциклопедией Медейко публично сообщил впервые.

О предстоящем увольнении Медейко ранее 24 мая заявил RTVI исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский. «К сожалению, [я об этом] знаю. Директор «Викимедиа РУ» Владимир Медейко, оказывается, тайно занимался подготовкой такого проекта. Сегодня будет общее собрание о лишении его директорских полномочий», — говорил он.

Медейко заявил ТАСС, что «Свободная энциклопедия» создавалась не тайно, а просто непублично. «Такие проекты не делаются от начала и до конца на публику», — сообщил он. После его ухода организацию возглавит Козловский.

У российских властей с начала спецоперации на Украине неоднократно возникали претензии к работе «Википедии». В марте Роскомнадзор пригрозил заблокировать сайт из-за статьи «Вторжение России на Украину (2022)». В ведомстве объяснили, что материал содержит информацию «о многочисленных жертвах среди военнослужащих Российской Федерации, а также гражданского населения Украины, в том числе детях», и о «необходимости снятия денежных средств со счетов в банках Российской Федерации в связи с санкциями».

В апреле ведомство высказало претензии из-за статьи о президенте России Владимире Путине (в частности из-за разделов «Отношения с Украиной (2012 — настоящее время)» и «После вторжения на Украину (2022)». Регулятор требовал удалить статьи «Битва за Киев (2022)», «Военные преступления в период вторжения России на Украину», «Обстрел больницы в Мариуполе», «Разрушение Мариупольского театра (2022)» и «Резня в Буче».

Читайте на РБК Pro
Когда пора обратиться к сексологу и чем он поможет
Банки Кипра и ОАЭ больше не рады россиянам. Что делать владельцам счетов
Склад ума: как помощь в работе с маркетплейсами принесла сервису ₽1 млрд
Tiffany во Вьетнаме. Почему Бернар Арно делает ставку на этот регион

Вместо «Википедии» власти рекомендуют использовать отечественный портал «Знания», который работает на базе Большой российской энциклопедии, говорил глава Минцифры Максут Шадаев. В то же время он отмечал, что планов блокировать «Википедию» у Минцифры нет. В Кремле в свою очередь заявили, что в России необходимо создать свой аналог энциклопедии, прежде чем закрывать к ней доступ.

24 мая заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, представитель «Единой России» Антон Горелкин сообщил, что в России создадут аналог онлайн-энциклопедии «Википедия» под названием «Русвики».

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Википедия онлайн-энциклопедия Рунет

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
«Википедию» и Twitch оштрафовали из-за видео с «зацепингом» и Некоглаем
Технологии и медиа
Глава Минцифры заявил об отсутствии планов блокировать «Википедию»
Политика
«Википедию» оштрафовали на ₽800 тыс. за песню «Психеи»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter