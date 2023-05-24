Директор российской «Википедии» уволился из-за «Свободной энциклопедии»

О предстоящем увольнении Медейко ранее заявил исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский

Владимир Медейко (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Владимир Медейко покинул должность директора некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ», которое развивает русскоязычную «Википедию», после того, как стало известно о разработке им собственного аналога интернет-энциклопедии. Информацию об этом Медейко подтвердил ТАСС.

«Я подал заявление, и его уже подтвердили, я покинул «Викимедиа РУ». А мы теперь настроимся максимально на новый проект «Свободная энциклопедия», — сказал он. О работе над новой энциклопедией Медейко публично сообщил впервые.

О предстоящем увольнении Медейко ранее 24 мая заявил RTVI исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский. «К сожалению, [я об этом] знаю. Директор «Викимедиа РУ» Владимир Медейко, оказывается, тайно занимался подготовкой такого проекта. Сегодня будет общее собрание о лишении его директорских полномочий», — говорил он.

Медейко заявил ТАСС, что «Свободная энциклопедия» создавалась не тайно, а просто непублично. «Такие проекты не делаются от начала и до конца на публику», — сообщил он. После его ухода организацию возглавит Козловский.

У российских властей с начала спецоперации на Украине неоднократно возникали претензии к работе «Википедии». В марте Роскомнадзор пригрозил заблокировать сайт из-за статьи «Вторжение России на Украину (2022)». В ведомстве объяснили, что материал содержит информацию «о многочисленных жертвах среди военнослужащих Российской Федерации, а также гражданского населения Украины, в том числе детях», и о «необходимости снятия денежных средств со счетов в банках Российской Федерации в связи с санкциями».

В апреле ведомство высказало претензии из-за статьи о президенте России Владимире Путине (в частности из-за разделов «Отношения с Украиной (2012 — настоящее время)» и «После вторжения на Украину (2022)». Регулятор требовал удалить статьи «Битва за Киев (2022)», «Военные преступления в период вторжения России на Украину», «Обстрел больницы в Мариуполе», «Разрушение Мариупольского театра (2022)» и «Резня в Буче».

Вместо «Википедии» власти рекомендуют использовать отечественный портал «Знания», который работает на базе Большой российской энциклопедии, говорил глава Минцифры Максут Шадаев. В то же время он отмечал, что планов блокировать «Википедию» у Минцифры нет. В Кремле в свою очередь заявили, что в России необходимо создать свой аналог энциклопедии, прежде чем закрывать к ней доступ.

24 мая заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, представитель «Единой России» Антон Горелкин сообщил, что в России создадут аналог онлайн-энциклопедии «Википедия» под названием «Русвики».