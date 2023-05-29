Владелец «Википедии» подал в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру

Wikimedia Foundation, владелец «Википедии», подал иски к Роскомнадзору и Генпрокуратуре из-за блокировок материалов ресурса. Как рассказали в «Викимедиа РУ», будет обжалована сама процедура блокировки

Фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Владелец «Википедии» Wikimedia Foundation подал два иска в суд к Генпрокуратуре, первому заместителю генерального прокурора Анатолию Разинкину и Роскомнадзору, сообщили РБК в пресс-службе Тверского районного суда Москвы.

«Wikimedia Foundation просит суд признать незаконным уведомление Роскомнадзора о нарушении порядка распространения информации в «Википедии» и требование Генпрокуратуры РФ о принятии мер по ограничению доступа к этой информации. <...> Беседы по указанным делам назначены на 10.07.2023», — говорится в сообщении.

РБК направил запрос в Генеральную прокуратуру России и Роскомнадзор.

Как рассказал изданию «Подъем» исполнительный директор «Викимедиа РУ», обеспечивающей работу русскоязычной «Википедии», Станислав Козловский, будет обжалована сама процедура блокировки, что в случае признания ее незаконной позволит отменить решение о блокировках некоторых статей.

«Уже были иски против Генпрокуратуры и Роскомнадзора по поводу уведомлений о блокировке. Видимо, сейчас по поводу новых. В прошлый раз там нарушалась процедура подачи уведомлений о внесении в реестр. Соответственно, если эти уведомления окажутся незаконными, снимаются все эти суды, за невыполнение незаконных требований не может быть ответственности», — сказал Козловский.

За последние два года владельца «Википедии» не раз штрафовали за размещенные материалы. В прошлом году фонд получил штрафы в 2 млн и 3 млн руб. за неудаление статей с фейками о военной операции на Украине. 28 февраля этого года Wikimedia Foundation оштрафовали на 2 млн руб. за неудаление статей о некоторых российских воинских подразделениях с информацией об их дислокации, а также материалов о боевых действиях под Харьковом, Лисичанском и Мариуполем.