Технологии и медиа , 17 мая, 19:03
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«Яндекс» опроверг планы по продаже почты, поисковика и «Кинопоиска»
«Яндекс» не намерен продавать почту, поисковик и сервис о кино «Кинопоиск», сообщили РБК в пресс-службе компании. Ранее о том, что он ищет покупателей на российские активы, написала Meduza (Минюст внес издание в реестр СМИ-иноагентов).
«Готовы официально опровергнуть эту информацию: «Яндекс» не собирается продавать перечисленные сервисы. Никаких переговоров об этом нет», — заявили в пресс-службе.
«Яндекс» добавил, что единственная сделка, которой занимается компания, касается сервисов «Новости» и «Дзен».
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