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«Яндекс» опроверг планы по продаже почты, поисковика и «Кинопоиска»

«Яндекс» YNDX ₽1 701 +3,83% Купить
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

«Яндекс» не намерен продавать почту, поисковик и сервис о кино «Кинопоиск», сообщили РБК в пресс-службе компании. Ранее о том, что он ищет покупателей на российские активы, написала Meduza (Минюст внес издание в реестр СМИ-иноагентов).

«Готовы официально опровергнуть эту информацию: «Яндекс» не собирается продавать перечисленные сервисы. Никаких переговоров об этом нет», — заявили в пресс-службе.

«Яндекс» добавил, что единственная сделка, которой занимается компания, касается сервисов «Новости» и «Дзен».

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