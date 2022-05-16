«Яндекс» исключил перенос штаб-квартиры и релокацию команды в Тель-Авив

Фото: Олег Яковлев / РБК

Перенос штаб-квартиры Яндекса из Москвы или релокация команд из России не планируется, заявили РБК в пресс-службе компании.

В израильском издании Calcalist ранее появилось сообщение о том, что основатель и гендиректор группы компаний «Яндекса» Аркадий Волож обратился к главе правительства Нафтали Беннету с просьбой содействовать переводу компании в Израиль.

«Офис Яндекса в Тель-Авиве работает много лет. Его сотрудники занимаются развитием Yango, беспилотных технологий, образовательных проектов и других сервисов», — пояснили в пресс-службе.

В «Яндексе» отметили, что компания продолжает нанимать людей на часть вакансий, в том числе в Израиле. «Некоторые из вакансий допускают возможность релокации. Также мы хотим помочь сотрудникам, работающим удаленно, получать зарплату удобным для них способом», — добавили в компании.

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