«Яндекс» опроверг планы разделения на российскую и международную компании
Разделение «Яндекса» на российскую и международную компании не планируется, сообщил РБК представитель компании.
«Нет никаких планов по разделению компании», — сказал он.
О возможном разделении «Яндекса» на две компании ранее сообщили источники Meduza (признана Минюстом иноагентом). Штаб-квартиру, по ее данным, могут открыть в Ереване или Тель-Авиве. Об этом говорил и источник Forbes, который также отметил, что компания уберет слово «Яндекс» из названий сервисов, услуги которых планирует распространять за рубежом.
На прошлой неделе материнская компания Yandex N.V. c регистрацией в Нидерландах приостановила инвестиции в России и за рубежом из-за «геополитической напряженности» и последствий санкций. В компании пояснили, что экономический спад, курс рубля или негативные настроения потребителей могут негативно повлиять на ее финансовое положение.
В середине марта «Яндекс» сообщил о планах продать сервисы «Новости» и «Дзен». «В условиях усложнения доступа к капиталу и изменения экономической ситуации «Яндекс» решил сконцентрироваться на развитии поиска, технологий и городских сервисов», — пояснял источник РБК. Глава «Дзена» Антон Фролов объяснил сотрудникам, что для продолжения существования «Яндекса» как большой технологической компании он должен сфокусироваться на чем-то, что ни при каких условиях не может быть политизировано.
В марте управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян попал под санкции ЕС и вышел из совета директоров компании. В том же месяце совет директоров компании покинули основательница Wellville Эстер Дайсон и профессор финансов Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета Илья Стребулаев.
2 апреля гендиректор «Яндекса» Елена Бунина ушла со своего поста и покинула Россию. Эту должность занял Артем Савиновский.