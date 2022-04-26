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Бизнес ,  
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«Яндекс» опроверг планы разделения на российскую и международную компании

СМИ писали, что одна из компаний будет работать в России, а другая — продавать сервисы за рубежом. В «Яндексе» опровергли эту информацию
«Яндекс» YNDX ₽1 600,8 +5,26% Купить
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Разделение «Яндекса» на российскую и международную компании не планируется, сообщил РБК представитель компании.

«Нет никаких планов по разделению компании», — сказал он.

О возможном разделении «Яндекса» на две компании ранее сообщили источники Meduza (признана Минюстом иноагентом). Штаб-квартиру, по ее данным, могут открыть в Ереване или Тель-Авиве. Об этом говорил и источник Forbes, который также отметил, что компания уберет слово «Яндекс» из названий сервисов, услуги которых планирует распространять за рубежом.

На прошлой неделе материнская компания Yandex N.V. c регистрацией в Нидерландах приостановила инвестиции в России и за рубежом из-за «геополитической напряженности» и последствий санкций. В компании пояснили, что экономический спад, курс рубля или негативные настроения потребителей могут негативно повлиять на ее финансовое положение.

В «Яндексе» опровергли сообщение о запрете продавать «Новости» и «Дзен»
Бизнес
Фото:Олег Яковлев / РБК

В середине марта «Яндекс» сообщил о планах продать сервисы «Новости» и «Дзен». «В условиях усложнения доступа к капиталу и изменения экономической ситуации «Яндекс» решил сконцентрироваться на развитии поиска, технологий и городских сервисов», — пояснял источник РБК. Глава «Дзена» Антон Фролов объяснил сотрудникам, что для продолжения существования «Яндекса» как большой технологической компании он должен сфокусироваться на чем-то, что ни при каких условиях не может быть политизировано.

В марте управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян попал под санкции ЕС и вышел из совета директоров компании. В том же месяце совет директоров компании покинули основательница Wellville Эстер Дайсон и профессор финансов Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета Илья Стребулаев.

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2 апреля гендиректор «Яндекса» Елена Бунина ушла со своего поста и покинула Россию. Эту должность занял Артем Савиновский.


 

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Теги
Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова, Юлия Выродова Юлия Выродова
«Яндекс» компания
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в ИК «Фридом Финанс»

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