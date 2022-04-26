Reuters узнал об ответе главы Twitter на вопрос о будущем при Маске

Параг Агравал сообщил, что пока неизвестно, в каком направлении будет двигаться компания после того, как будет закрыта сделка с Маском. Он также заверил сотрудников, что увольнения не планируются

Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава Twitter Параг Агравал сообщил сотрудникам компании, что ее будущее не определено после покупки основателем Tesla Илоном Маском, передает Reuters. Об этом он сказал на общем собрании.

«Мы не знаем, в каком направлении будет двигаться компания после того, как сделка будет закрыта», — пояснил Агравал. Он также посоветовал задать этот вопрос непосредственно Маску и сообщил, что позже тот проведет сессию вопросов и ответов с сотрудниками платформы.

Глава Twitter, однако, отметил, что планов по увольнениям нет.

О том, что Маск заключил окончательное соглашение о приобретении Twitter за $44 млрд, стало известно накануне. Акционеры получат $54,2 за каждую обыкновенную акцию.

«Совет директоров Twitter провел внимательную и всестороннюю оценку предложения Илона, уделяя особое внимание стоимости, определенности и финансированию. Предлагаемая сделка принесет значительную денежную премию, и мы считаем, что это — лучший путь вперед для акционеров Twitter», — отметил независимый председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор.

Reuters также писал, что на встрече с сотрудниками Тейлор подчеркивал, что совет директоров единогласно признал предложение Маска лучшим для акционеров.

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Сам Маск, комментируя сделку, заявил, что хочет сделать Twitter «лучше, чем когда-либо»: дополнить его новыми функциями, сделать алгоритмы открытыми, победить спам-ботов и аутентифицировать всех пользователей.

Закрытие сделки ожидается в 2022 году после того, как ее одобрят акционеры и регулирующие органы.