WSJ узнал о пересмотре предложения Маска о покупке Twitter за $43 млрд

В середине апреля бизнесмен предложил выкупить все акции Twitter за $41 млрд, а затем поднял цену до $46,5 млрд. Сейчас он владеет 9,2% акций. Совет директоров компании применил «отравленную пилюлю», чтобы избежать поглощения им

Илон Маск (Фото: Susan Walsh / AP)

Twitter рассматривает предложение основателя Space X Илона Маска о покупке компании за $43 млрд, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

По данным газеты, стороны встретились 24 апреля, чтобы обсудить предложение Маска о покупке всех акций Twitter. Это произошло после того, как бизнесмен сообщил, что сумма сделки может вырасти до $46,5 млрд.

«Twitter по-новому взглянул на предложение и с большей вероятностью, чем раньше, будет стремиться к переговорам», — сообщило издание. При этом никаких гарантий нет.

Twitter может рассмотреть предложение Маска в четверг 28 апреля, когда представит отчет о доходах за первый квартал, рассказали источники. Представитель компании отказал WSJ в комментарии.

Маск стал одним из крупнейших акционеров Twitter в марте. Он владеет 9,2% акций корпорации. По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, созданному им трасту принадлежит почти 73,5 млн акций компаний. Стоимость такого пакета на закрытии торгов 1 апреля могла составить $2,89 млрд, писал Bloomberg.



5 апреля Twitter решил включить Илона Маска в совет директоров, однако Маск отказался. Если бы основатель Space X принял предложение, он не смог бы увеличить долю выше 14,9%. Совет директоров принял стратегию «отравленной пилюли», которая позволяет защитить компанию от поглощения одним человеком. Бизнесмен ответил фразой Love Me Tender (название песни Элвиса Пресли «Люби меня нежно», игра слов с tender: тендерное предложение — предложение о покупке компании непосредственно у ее акционеров).

Читайте на РБК Pro Pro Как Джон Рокфеллер стал богатейшим человеком в мире. История Standard Oil Как Джон Рокфеллер стал богатейшим человеком в мире. История Standard Oil Статьи Pro Дивиденды Segezha Group могут составить до 7,2% годовых. Будут ли выплаты Дивиденды Segezha Group могут составить до 7,2% годовых. Будут ли выплаты Статьи Pro Почему России трудно больше продавать в Китае Почему России трудно больше продавать в Китае Статьи Pro Как «Asos 90-х» стал самым скоропостижным провалом эры доткомов Как «Asos 90-х» стал самым скоропостижным провалом эры доткомов Статьи Pro «Теперь Россия — это Крым»: опыт развития бизнеса под жесткими санкциями «Теперь Россия — это Крым»: опыт развития бизнеса под жесткими санкциями Прогнозы Pro Эпоха открытий: как планировать спрос и закупки в условиях неизвестности Эпоха открытий: как планировать спрос и закупки в условиях неизвестности Инструкции Pro Падение прибыли Goldman Sachs на 42,9%. Инвестировать ли в банки США Падение прибыли Goldman Sachs на 42,9%. Инвестировать ли в банки США Статьи Pro Горизонт планирования — один день: логистика погрузилась в новый кризис Горизонт планирования — один день: логистика погрузилась в новый кризис Прогнозы

Уже 14 апреля Маск предложил выкупить все акции Twitter за $41,39 млрд (по $54,20 за акцию). Он объяснил, что платформа должна стать площадкой, где соблюдаются принципы свободы слова. При этом Маск посчитал, что в нынешнем виде Twitter не сможет служит общественной необходимости и демократии. Он обещал «пересмотреть свою позицию как акционера», если Twitter не примет его предложение.

21 апреля бизнесмен заявил, что обеспечил финансирование в размере $46,5 млрд. Долговое финансирование в размере $25,5 млрд предоставили Morgan Stanley Senior Funding, Bank of America, Barclays, Mitsubishi UFJ Financial Group, Societe Generale, Mizuho Bank и BNP Paribas. Совет директоров обязался провести тщательную всестороннюю проверку, чтобы определить курс действий.