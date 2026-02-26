Apple сообщила об одобрении iPhone для работы с секретными данными НАТО

Apple после недавнего призыва к пользователям срочно обновить iOS на их устройствах заявила, что iPhone и iPad получили сертификат безопасности для обработки секретных данных во всех странах НАТО. В Германии проверили ПО iOS 26

Фото: David Talukdar / Shutterstock

Устройства iPhone и iPad с программным обеспечением iOS 26 и iPadOS 26 сертифицированы для обработки секретных данных во всех странах НАТО. С таким заявлением выступила компания Apple на своем сайте.

«Сегодня Apple объявила, что iPhone и iPad являются первыми и единственными потребительскими устройствами, соответствующими требованиям безопасности информации стран НАТО. Это позволяет использовать iPhone и iPad с секретной информацией до уровня ограниченного доступа НАТО без необходимости использования специального программного обеспечения или настроек — уровень государственной сертификации, которому не соответствует ни одно другое потребительское мобильное устройство», — говорится в сообщении.

Компания ранее рассказала, что правительство Германии выдало разрешение обрабатывать секретную информацию на устройствах, где используются меры защиты iOS и iPadOS. Оценкой безопасности устройств Apple занималось и Федеральное управление информационной безопасностью (BSI или Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, ведомство входит в структуру Министерства внутренних дел Германии). Оно пришло к выводу, что встроенные в платформу Apple возможности обеспечения безопасности соответствуют требованиям управления и требованиям безопасности стран НАТО.

В марте Apple призвала пользователей iPhone по всему миру срочно обновить iOS из-за критической уязвимости безопасности. Компания предложила пользователям установить последнее обновление операционной системы iOS 18.3.2.

В июне 2023 года ФСБ сообщила, что смартфоны iPhone, в том числе принадлежащие дипломатическим представительствам России, были заражены вредоносным ПО. В спецслужбе назвали это «разведывательной акцией американских спецслужб». Apple отвергла обвинения, заявив, что «никогда не сотрудничала и не будет сотрудничать с каким-либо правительством для внедрения бэкдора (уязвимость, позволяющая получить несанкционированный доступ к устройству. — РБК) в какой-либо продукт Apple».

ФСБ утверждает, что Apple тесно сотрудничает с разведкой США, в том числе с Агентством национальной безопасности.

В феврале 2025 года Apple призвала владельцев своих устройств обновить операционную систему своих гаджетов до iOS 26.3, чтобы устранить 39 уязвимостей безопасности. Эксплуатация уязвимости позволяла запускать произвольный код на устройстве, что потенциально открывает возможность установки шпионского ПО или получения полного контроля над смартфоном, говорится в материале.