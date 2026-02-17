Apple призвала пользователей обновить iOS из-за 39 найденных уязвимостей

Компания Apple рекомендовала пользователям как можно скорее установить обновление операционной системы iOS 26.3, устраняющее 39 уязвимостей безопасности, сообщает Daily Mail.

По данным издания, компания отдельно указала на уязвимость нулевого дня в компоненте динамической загрузки (dyld), который отвечает за запуск приложений. В Apple отметили, что проблема могла использоваться в рамках «чрезвычайно сложной атаки» против отдельных пользователей на версиях операционной системы до iOS 26.

Уязвимость нулевого дня (англ. — zero day) — ранее неизвестная разработчику ошибка в программном обеспечении, которую уже используют или могут использовать хакеры до выпуска исправления. Название означает, что у компании «ноль дней» на защиту пользователей, поскольку о проблеме становится известно одновременно с началом атак или уже после их начала.

Эксплуатация уязвимости позволяла запускать произвольный код на устройстве, что потенциально открывает возможность установки шпионского ПО или получения полного контроля над смартфоном, говорится в материале.

Обновления безопасности также были выпущены для iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV и браузера Safari. Они закрывают уязвимости, которые могли быть использованы через вредоносные файлы, сайты или при физическом доступе к устройству.

Эксперты Daily Mail по кибербезопасности рекомендуют установить обновление незамедлительно, поскольку, по их оценке, подобные уязвимости могут использоваться для скрытой установки шпионского ПО. Признаками возможного взлома могут быть быстрая разрядка аккумулятора, перегрев устройства и появление неизвестных приложений.

Издание отметило, что Apple уведомила о существующей уязвимости пользователей, которых считает потенциальной целью атак. Для усиленной защиты компания предлагает режим Lockdown Mode, ограничивающий часть функций устройства.

Обновление iOS 26.3 стало третьим крупным обновлением актуальной операционной системы для iPhone, наиболее значимым нововведением стало появление инструмента для переноса информации с iPhone на смартфоны под управлением Android.