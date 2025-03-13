Apple призвала более миллиарда пользователей iPhone срочно обновить iOS

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Компания Apple призвала1,4 млрд пользователей iPhone по всему миру срочно обновить iOS из-за критической уязвимости безопасности. Об этом пишет The Daily Mail.

Cпециалисты отметили, что проблема затрагивает iPhone XS и все более поздние модели. Apple предложила пользователям установить последнее обновление операционной системы iOS 18.3.2.

«Уязвимость, получившая название CVE-2025-24201, была обнаружена в Webkit — браузерном движке, используемом в Safari и всех других интернет-браузерах, созданных для iPhone или iPad», — говорится в материале.

Такая системная уязвимость позволяет вирусам вырваться за пределы пространства браузера и дает хакерам доступ к смартфону.

Ранее в феврале Apple выпустила обновление программного обеспечения для iPhone и iPad из-за возможной уязвимости iOS, которая может позволить злоумышленникам получить данные пользователей с заблокированного устройства в режиме USB Restricted Mode. По данным The Verge, речь идет об «уязвимости нулевого дня», то есть уязвимости или вредоносной программе, для которых еще не созданы защитные механизмы.

Компания внедрила режим USB Restricted Mode в 2018 году, чтобы предотвратить попытки обхода паролей устройств и обойти меры шифрования, защищающие данные пользователя.