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Война санкций ,  
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Приложение «ВКонтакте» вернулось в App Store

Приложение пропало из онлайн-магазина в конце сентября. В Apple удаление объяснили британскими санкциями
VK VKCO ₽434,4 +1,59% Купить
Apple AAPL $142,99 Купить
Фото: Артём Геодакян / ТАСС
Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Приложение «ВКонтакте» вновь доступно в App Store на iOS. Об этом РБК сообщила пресс-служба VK.

«Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны любимые сервисы», — говорится в сообщении.

Приложение «ВКонтакте» и другие сервисы VK пропали из App Store 26 сентября. Помимо основной соцсети с онлайн-площадки убрали и другие сервисы экосистемы VK, в том числе «VK Музыку», «VK Клипы» и почту Mail.ru.

На следующий день Минцифры потребовало от Apple назвать причину удаления приложений. В Apple объяснили такой шаг санкциями Великобритании. «Данные приложения распространяются разработчиками, большинство из которых принадлежат или находятся под контролем сторон, попавших под санкции Великобритании», — пояснили в компании.

В декабре прошлого года VK возглавил Владимир Кириенко (сын первого заместителя администрации президента Сергея Кириенко). С февраля нынешнего года Кириенко-младший находится под санкциями США. VK после этого заверила, что ограничения не повлияют на операционную и финансовую деятельность компании, а также на ее взаимодействие с партнерами.

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Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова, Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
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