Эрнст выразил надежду снять первый фильм в космосе быстрее Голливуда

Съемки первого отечетсвенного кино в космосе пройдут одновременно с работой американской группы на борту МКС. Они запланированы на октябрь 2021 года. Режиссером российского кино стал автор «Холопа» Клим Шипенко

Российская съемочная группа, которая будет снимать первое кино в космосе в 2021 году, рассчитывает сделать это быстрее американцев. Об этом заявил гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.

Съемки по плану пройдут на борту МКС осенью 2021 года. Практически одновременно с российской съемочной группой на станцию на корабле Crew Dragon прилетят режиссер трилогии про Джейсона Борна Даг Лайман и актер Том Круз, которые намерены также снять свой первый блокбастер в космосе.

«Мы находимся в классическом российско-американском соревновании за первенство в космосе, это было много раз, но надеемся, что и в этом случае удача от нас не отвернется», — сказал Эрнст (цитата по ТАСС).

Он добавил, что еще никто не снимал игровое кино в космосе и выразил надежду, что россиянам удастся сделать это первыми. Эрнст также раскрыл некоторые детали сюжета будущей картины. По его словам, это будет кино о том, как не связанный с космосом человек в силу долга и обстоятельств оказывается на орбите.