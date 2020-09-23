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Технологии и медиа ,  
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Эрнст выразил надежду снять первый фильм в космосе быстрее Голливуда

Съемки первого отечетсвенного кино в космосе пройдут одновременно с работой американской группы на борту МКС. Они запланированы на октябрь 2021 года. Режиссером российского кино стал автор «Холопа» Клим Шипенко

Российская съемочная группа, которая будет снимать первое кино в космосе в 2021 году, рассчитывает сделать это быстрее американцев. Об этом заявил гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.

Съемки по плану пройдут на борту МКС осенью 2021 года. Практически одновременно с российской съемочной группой на станцию на корабле Crew Dragon прилетят режиссер трилогии про Джейсона Борна Даг Лайман и актер Том Круз, которые намерены также снять свой первый блокбастер в космосе.

«Мы находимся в классическом российско-американском соревновании за первенство в космосе, это было много раз, но надеемся, что и в этом случае удача от нас не отвернется», — сказал Эрнст (цитата по ТАСС).

Рогозин, Эрнст и режиссер «Холопа» снимут первое кино в космосе
Общество
Фото:Марина Лысцева / ТАСС

Он добавил, что еще никто не снимал игровое кино в космосе и выразил надежду, что россиянам удастся сделать это первыми. Эрнст также раскрыл некоторые детали сюжета будущей картины. По его словам, это будет кино о том, как не связанный с космосом человек в силу долга и обстоятельств оказывается на орбите.

Режиссер фильма, получившим рабочее название «Вызов», Клим Шипенко заявил, что хочет сам полететь в космос.

«Я, конечно, хочу полететь, я на Земле-то уже снимал», — признался режиссер. Он добавил, что американская съемочная группа, вероятнее всего, будет также состоять из двух человек. Шипенко заявил, что готов помочь им в съемках.

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«Эти двое тоже будут нуждаться в нашей поддержке как непосредственно физической, в помощи съемки, так и в моральной и эмоциональной. Я не сомневаюсь, что Тому Крузу она потребуется, и мы готовы ее предоставить», — сказал режиссер.

«Холоп» стал самым кассовым отечественным фильмом в истории России
Технологии и медиа
Фото:Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что следующей весной Россия пристыкует к МКС новый медицинский модуль, который, возможно, будет использоваться в процессе создания фильма.

О намерении снять первый в истории кинематографа фильм в космосе сообщили в гсокорпорации накануне. Его сценарий и технические подробности находятся в процессе обсуждения.

При этом главного героя для картины, который полетит на МКС, и его дублера выберут в ходе открытого конкурса, участие в котором сможет принять любой желающий, независимо от пола. Полет должен состояться в октябре следующего года.

Основатель компании SpaceX Илон Маск и космическое агентство NASA также заявили о намерении снять кино на борту станции в это время. Главную роль в нем должен исполнить Том Круз, режиссером станет Даг Лайман, который уже работал с актером при создании фильма «Грань будущего».

Автор
Михаил Котляр
Константин Эрнст космос МКС фильм
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