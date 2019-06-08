Финансовый директор NASA назвал стоимость туристического полета к МКС

Финансовый директор NASA Джефф Девит рассказал, что полет и пребывание на Международной космической станции обойдется туристу в $59 млн. Об этом сообщает CBS News.

Он отметил, что США платят около $80 млн России за место на борту корабля «Союз». Он добавил, что места на борту космического корабля Boeing CST-100 Starliner и SpaceX Crew Dragon будут стоить NASA около $58 млн.

«Я ожидаю, что стоимость будет в этом диапазоне [$58 млн] для частных космонавтов», — сказал он.

Девит отметил, что агентство планирует пересматривать цену каждые полгода. При этом стоимость пребывания на МКС составит около $35 тыс. в день или чуть более $1 млн за месяц. «Но оно не будет со «звездами» отелей Хилтон и Мариотт», — пошутил он.