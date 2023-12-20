Cуд в Москве выписал Google третий оборотный штраф на 4,6 млрд рублей

Cуд в Москве выписал Google третий оборотный штраф на 4,6 млрд рублей

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Таганский суд Москвы оштрафовал на 4,6 млрд руб. компанию Google за невыполнение предписания об удалении недостоверных сведений о спецоперации на Украине, сообщает ТАСС.

«Признать компанию Google виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ (повторное неудаление информации), и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 611 738 000 руб.», — огласил решение судья.

Поводом для возбуждения дела стали несколько видеороликов на YouTube с информацией о потерях армии России в ходе спецоперации, о жертвах среди мирного населения и планах по применению ядерного оружия. Кроме того, в представленных материалах российские регуляторы увидели пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и экстремистские материалы.

Роскомнадзор направил компании повторное уведомление о необходимости удалить эти видеоматериалы, однако никаких действий компания не предприняла.

Первый оборотный штраф суд выписал Google в декабре 2021 года. Его размер составил 7,221 млрд руб. Компанию тогда обвинили в том, что она не удалила информацию, признанную запрещенной в России.

Второй оборотный штраф в России компания получила в июле 2022 года. Тогда суд оштрафовал компанию на 21,7 млрд руб. за повторное неудаление недостоверной информации о военной операции на Украине.

Оба штрафа были наложены в соответствии с ч. 5 ст. 13.41 КоАП (повторное неудаление контента). Максимальное наказание за это для юридических лиц — от 1/20 до 1/10 совокупного размера годовой выручки.