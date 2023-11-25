С 1 декабря Google отключит неактивные аккаунты. Что важно знать

С 1 декабря Google начнет удалять неактивные аккаунты нескольких своих сервисов. Почему компания внедряет такую политику, кого она коснется и как с неиспользуемыми учетными записями поступают другие платформы — в материале РБК

Фото: Leon Neal / Getty Images

О том, что с 1 декабря 2023 года Google начнет удалять неактивные аккаунты вместе со всем контентом в них пользователей Google Workspace (почта Gmail, сервис для создания документов Docs, хранилище Drive, сервис аудиозвонков и видеоконференций Meet, планировщик Calendar), а также фотохостинга Google Photos, компания предупредила в своем блоге в мае этого года. Неактивными считаются те аккаунты, которые не используются в течение двух лет, то есть в которых не совершались никакие действия и не выполнялся вход. В августе Google также рассылала информацию о будущих отключениях своим пользователям.

Новая политика компании касается только личных аккаунтов, и не будет распространяться на учетные записи бизнеса и образовательных учреждений. Еще в мае компания обещала вводить новую политику по отношению к неактивным аккаунта постепенно: уведомлять пользователей о возможном удалении учетной записи по резервной и основной электронной почте; в первую очередь удалять те аккаунты, которые были созданы, но никогда не использовались.

Необходимость изменений в компании объясняли безопасностью пользователей, отмечая, что забытые учетные записи или те, в которые пользователь не заходил долгое время, часто используют старые или ранее используемые пароли, которые могли быть скомпрометированы. «Наш внутренний анализ показывает, что в заброшенных аккаунтах как минимум в 10 раз реже, чем в активных, используется двухэтапная проверка. Это означает, что эти учетные записи часто уязвимы, а как только учетная запись скомпрометирована, ее можно использовать для чего угодно: от кражи личных данных до распространения нежелательного или даже вредоносного контента, такого как спам», — указывали в Google.

Есть ли проблема неактивных аккаунтов

Представитель Google отказался раскрыть, сколько аккаунтов Google Workspace и Google Photos зарегистрировано на российский пользователей и какая доля среди них неактивна.

Не предоставляют эти данные и в Mediascope, которая занимается измерениями аудитории. Ранее в этой компании рассказывали, что на ноябрь 2020 года аудитория Gmail среди пользователей настольных компьютеров в России составляла 12,4 млн. По этому показателю сервис занимал третье место после сервиса Mail.ru (25,7 млн) и «Яндекс.Почты» (23,1 млн). На четвертом месте располагался «Rambler Почта» (2,2 млн).

В процентном соотношении неактивные аккаунты могут составлять значительную часть от общей аудитории сервисов, особенно если они существуют уже длительное время, считает ведущий эксперт сервиса аналитики и оценки цифровых угроз ETHIC подразделения Infosecurity «Софтлайна» Владислав Иванов. «Навскидку» он оценивает, что количество таких учетных записей может достигать 20-30% от общего числа зарегистрированных пользователей, но оговаривается, что цифра может различаться в зависимости от типа сервиса. «Компании принимают решение об удалении неактивных аккаунтов, чтобы очистить базу данных от неиспользуемых записей и уменьшить нагрузку на серверы, — пояснил Иванов. — Также это повышает безопасность сервиса, так как неактивные аккаунты могут стать объектом атак хакеров или использоваться для спама и фишинга. Наконец, удаление неактивных аккаунтов может улучшить качество данных и повысить точность аналитики».

По словам директора по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карена Казаряна, основную часть неактивных учетных записей составляют корпоративные аккаунты: масса компаний после начала специальной военной операции переключились с Google на «Яндекс» или Mail.ru для бизнеса из-за ограничений на оплату за иностранные сервисы.

Ведущий специалист департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров отмечает, что неактивный аккаунт может появиться, когда пользователь сам забросил его ведение, либо утратил доступ к нему, если его «угнали» злоумышленники или он был заморожен владельцем сервиса. Еще одна причина — смерть пользователя. «Риск в том, что фейковые аккаунты пользователей или известных брендов создаются специально под фишинговые рассылки, скама или накрутки, — отметил Егоров. — Поэтому мониторинг и удаление подобных «мертвых» аккаунтов — это превентивный шаг по предотвращению мошеннических схем».

По мере развития интернета многие онлайн-площадки столкнулись с проблемой аккаунтов умерших пользователей. Так, Time еще в апреле 2019 года писал, что в ближайшие 50 лет — максимум в первые десятилетия 22-го века число аккаунтов мертвых людей на Facebook (принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской организацией в России) превысит число живых. Издание ссылалось на исследование Интернет-института Оксфордского университета, авторы которого использовали прогнозы данным ООН по смертности и численности населения, а также прогнозы по росту числа пользователей Facebook.

Сейчас у основных продуктов Meta политика в отношении неактивных аккаунтов разная. Пользователи Facebook и Instagram, могут по запросу к администрации соцсетей удалить аккаунт умерших друзей или близких или сохранить, установив на страницу памятный статус. WhatsApp обычно удаляет неактивные аккаунты после 120 дней бездействия.

Автоудаление аккаунта действует и в Telegram — он удаляется через шесть месяцев отсутствия активности.

Владелец соцсети X (ранее Twitter) Илон Маск в июне заявил, что компания будет архивировать аккаунты, которые были неактивны в течение нескольких лет.

Российский Mail.ru удаляет неактивные пользовательские аккаунты только после пяти лет бездействия, при этом имя аккаунта остается зарезервировано и не будет выдано другому человеку, рассказал представитель VK (владеет Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники» и др.). Какая политика у «ВКонтакте» в отношении подобных учетных записей, он не стал комментировать. Исходя из публичной информации, эта соцсеть не удаляет неактивные аккаунты. У «Одноклассников» нет политики или правил об удалении страниц пользователей вне зависимости от времени, в течение которого тот не заходили в соцсеть, и вводить такие правила платформа не планирует, сообщил представитель VK.

«Яндекс» в октябре заявил, что планирует удалять неактивные аккаунты. Компания начала уведомлять пользователей учетных записей, в которых не было никакой активности более 2,5 лет, о необходимости подтвердить актуальность профиля и повысить меры защиты. Компания начнет удалять такие аккаунты без возможности восстановления спустя месяц после нескольких подобных оповещений. В «Яндексе» поясняли, что основная цель — повышение защиты личных данных пользователей: владельцы аккаунтов часто забывают о созданных учетных записях или могут потерять к ним доступ, а неактивные аккаунты зачастую защищены старыми паролями и становятся уязвимыми в случае компрометации, что может привести к утечке личной информации или использованию для рассылки нежелательного или вредоносного контента. При этом представитель «Яндекс Почты» пояснил РБК, что если в аккаунте пользователя не было активности более двух лет, то после предупреждающих писем почтовый ящик замораживается. Это означает, что новые письма перестанут приходить и доступа из почтовых программ не будет. Письма в таком случае хранятся в течение шести месяцев, а затем удаляются, если активности в почтовом ящике нет, добавил он.