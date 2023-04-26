В России расширят мощности для видео из-за проблем с западными серверами

Сразу несколько компаний в России масштабно расширяют сети доставки контента. Такая инфраструктура ускоряет загрузку видео и изображений для пользователей, ее развитие связано с ростом трафика и уходом зарубежных провайдеров

Фото: Annette Riedl / Global Look Press

В 2023 году МТС более чем вдвое увеличит пропускную способность используемых компанией CDN (content delivery network — сетей доставки контента), говорится в документах компании, поданных Комиссии по ценным бумагам и биржам США (ранее на Нью-Йоркской бирже торговались бумаги оператора). CDN — это сеть серверов, которые крупные компании с большой аудиторией размещают как можно ближе к конечным пользователям, то есть в сетях крупных интернет-провайдеров и на точках обмена интернет-трафиком. Это позволяет ускорить загрузку контента для пользователей.

В документе МТС не приводится текущий размер ее CDN, но отмечается, что компания будет развивать собственную сеть и вместе с тем использовать мощности партнеров для резервирования. Необходимость расширения CDN объясняется развитием проекта KION — онлайн-кинотеатра МТС. Представитель МТС отказался комментировать планы по увеличению CDN.

В конце марта Forbes со ссылкой на свои источники писал, что VK также создает собственный CDN-сервис, чтобы «подготовиться к скачку трафика в случае отключения YouTube». Впрочем, два собеседника РБК на IТ-рынке настаивают, что VK уже несколько лет развивает свою CDN, а сейчас холдинг решил увеличить ее примерно вдвое более чем со 100 узлов связи.

Представитель VK напомнил, что аудитория их сервисов и объем потребляемого трафика росли в прошлом году и продолжают увеличиваться в этом. «Чтобы обеспечить комфортное пользование действующими и новыми продуктами, VK последовательно наращивает пропускную способность, в том числе и за счет расширения сети CDN. VK использует собственную сеть CDN, развитием которой занимается с 2020 года», — сказал он, не раскрывая детали проекта.

Зачем создавать свою CDN

По словам аналитика iKS-Consulting Станислава Мирина, до 2022 года крупнейшими игроками на российском рынке CDN были NGENIX («дочка» «Ростелекома»), CDNvideo и G-Core Labs, но последняя прекратила оказание услуг после начала специальной военной операции на Украине, а часть ее российской команды продолжила работать как независимый провайдер «EdgeЦентр». Кроме них CDN развивали «МегаФон», Selectel, «Яндекс», МТС, «Трунетворк», Melbicom, CDNnow, рассказал Мирин. При этом все российские CDN-провайдеры для обеспечения связности активно сотрудничали с зарубежными — Akamai, Сloudflare, CDN77, но сейчас это сотрудничество сворачивается.

Как пояснил РБК директор по развитию облачных и инфраструктурных решений «МегаФона» Александр Осипов, многие компании на фоне роста потребления трафика вкладываются в CDN. «Как правило, для базового трафика большие контент-провайдеры используют собственную CDN-инфраструктуру, а во время пиковых нагрузок, например январских праздников или при выходе какого-то популярного сериала, — мощности CDN-провайдеров, поскольку невыгодно покупать собственное оборудование под единовременный рост нагрузки», — отметил он. Сам «МегаФон» использует подобную сеть не только для собственных нужд, но и оказывает услуги CDN-провайдера. «Для нас расширение CDN — это непрерывный процесс как для своих потребностей, так и для монетизации этой сети через продажу услуг сторонним клиентам, в среднем органический рост трафика на коммерческой CDN-сети составляет 20–25% в год. За последние три года мы укрупнили сеть CDN втрое», — рассказал Осипов.

По словам гендиректора «EdgeЦентра» Михаила Шурыгина, уход иностранных сервисов из России привел к дополнительной нагрузке на отечественные платформы: «Рост трафика обязал игроков расширять собственную CDN, чтобы минимизировать задержки при доставке контента. При этом расширение не исключает покупку этой услуги у других компаний. Более того, многие высоконагруженные сервисы используют несколько CDN-провайдеров, чтобы зарезервировать мощности на случай скачков и непредвиденных ситуаций». «EdgeЦентр» также планирует расширять число точек присутствия, в том числе в дружественных странах, но детали не раскрывает. Представитель этой компании отметил, что стоимость расширения CDN может варьироваться в несколько раз и зависит от количества узлов связи, на которых планируется устанавливать серверы, числа серверов на каждом из них и других параметров. «Если речь идет о крупных компаниях, они предпочтут качественные серверы. Их стоимость составляет примерно €30 тыс., на каждую точку нужно минимум два таких сервера, но может быть и больше в зависимости от потребностей компании в этой локации, то есть речь идет минимум о €60 тыс. без учета расходов на оплату аренды места в дата-центре, каналов связи и т.д.», — рассуждает он.

По мнению директора по продуктам Selectel Константина Ансимова, для крупных компаний, распространяющих контент, строительство собственных CDN может стать оправданным при определенных объемах трафика. Для некоторых игроков запуск CDN может быть попыткой монетизации собственной сетевой и серверной инфраструктуры, отметил он.

В конце февраля портал Comnews писал, что «ВымпелКом» (бренд «Билайн») ведет переговоры о покупке CDN-провайдера CDNvideo у китайской Hong Kong Wangsu Science & Technology Co. Ltd. В «ВымпелКоме» и CDNVideo не комментируют эту тему. Руководитель по стратегическому развитию передачи данных блока по операторскому бизнесу «ВымпелКома» Константин Колесов лишь сказал, что CDN позволяет гарантировать одинаковую скорость работы для всех пользователей, «переваривать» всплески потребления контента при каких-либо событиях (распродажи у интернет-магазинов, популярные трансляции на стриминговых сервисах и т.п.), а также может использоваться как базовая платформа для предоставления услуг информационной безопасности, edge-computing (пограничных вычислений, то есть сделанных не в дата-центре, а на устройствах, расположенных ближе к пользователям). «Компаниям, которые планируют заниматься какими-либо из указанных услуг, логично иметь собственные CDN-сети», — указал он.

Представитель NGENIX лишь сказал, что они в этом году планируют развивать свою платформу, но в направлении кибербезопасности, поскольку большинство заказчиков обращаются за сервисами защиты от DDoS-атак и взломов.