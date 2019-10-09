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Технологии и медиа ,  
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«Яндекс» представил понимающую жесты умную колонку
Новая колонка «Яндекса» поступит в продажу 30 октября, она распознает жесты и в ней предусмотрен режим игры на музыкальных инструментах
Яндекс YNDX ₽2 311,4 +0,71% Купить

Компания «Яндекс» представила свою новую колонку «Яндекс. Станция Мини», с которой можно будет взаимодействовать.

«Это недорогое и компактное устройство с Алисой, которым можно управлять не только голосом, но и буквально одним движением руки», — сказал руководитель управления машинного интеллекта и исследований «Яндекса» Михаил Биленко.

В частности, с помощью жестов на колонке можно будет играть примерно как на терменвоксе. Для этого нужно сказать голосовому помощнику «Алиса, дай звук». В разработке этого режима принимал участие композитор Петр Термен, правнук изобретателя терменвокса Льва Термена.

Для режима синтезатора музыкант Антон Маскелидзе и студия Monoleak создали разные инструментарные стили, «от привычных пианино и гитары до необычных — мечей и кастрюли».

Новинка представлена в двух цветах — белом и черном. Устройство можно будет купить за 3990 руб., продажи стартуют 30 октября. Вместе с колонкой каждый покупатель получит три месяца подписки «Яндекс.Плюс», которая дает доступ к «Яндекс.Музыке», а также скидки и дополнительные возможности в других сервисах компании.

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Впервый день продаж колонку можно будет бесплатно получить в магазине «Яндекса» в обмен на любую аудиоколонку или другое устройство, которое может играть музыку. Собранную таким образом технику «Яндекс» планирует утилизировать «с соблюдением всех экологических стандартов».

Свою первую умную колонку компания представила в прошлом году, «Яндекс. Станция» с голосовым ассистентом «Алиса» стоила около 10 тыс. руб. В марте аналитическая компания Canalys сообщила, что «Яндекс» отгрузил 40 тыс. умных колонок и занял 14,3% рынка в Центральной и Восточной Европе.

Автор: Константин Нагаев
Теги: «Яндекс», колонка
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