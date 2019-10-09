«Яндекс» представил понимающую жесты умную колонку

Новая колонка «Яндекса» поступит в продажу 30 октября, она распознает жесты и в ней предусмотрен режим игры на музыкальных инструментах

Компания «Яндекс» представила свою новую колонку «Яндекс. Станция Мини», с которой можно будет взаимодействовать.

«Это недорогое и компактное устройство с Алисой, которым можно управлять не только голосом, но и буквально одним движением руки», — сказал руководитель управления машинного интеллекта и исследований «Яндекса» Михаил Биленко.

В частности, с помощью жестов на колонке можно будет играть примерно как на терменвоксе. Для этого нужно сказать голосовому помощнику «Алиса, дай звук». В разработке этого режима принимал участие композитор Петр Термен, правнук изобретателя терменвокса Льва Термена.

Для режима синтезатора музыкант Антон Маскелидзе и студия Monoleak создали разные инструментарные стили, «от привычных пианино и гитары до необычных — мечей и кастрюли».

Новинка представлена в двух цветах — белом и черном. Устройство можно будет купить за 3990 руб., продажи стартуют 30 октября. Вместе с колонкой каждый покупатель получит три месяца подписки «Яндекс.Плюс», которая дает доступ к «Яндекс.Музыке», а также скидки и дополнительные возможности в других сервисах компании.