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МТС окончательно решила не уходить с американской биржи
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Совет директоров МТС окончательно утвердил решение сохранить листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже, говорится в поступившем в РБК сообщении оператора.

Совет также утвердил новую стратегию компании на 2020–2022 годы, которая предполагает создание экосистемы новых цифровых продуктов. Для этого компании необходимо иметь возможность привлекать международных инвесторов, специализирующихся на вложениях в технологический сектор, приводятся в сообщении слова президента МТС Алексея Корни. «Текущая структура листинга комплементарна новой цифровой стратегии развития группы МТС, подразумевающей создание множества инновационных сервисов для различных отраслей экономики», — отметил он.

Новая стратегия подразумевает ускоренное создание масштабной экосистемы цифровых продуктов для клиентов. «Мы намерены сконцентрировать наши усилия на повышении качества жизни людей, сбалансированном развитии бизнеса, росте капитализации и повышении уровня возврата инвесторам на вложенный капитал», — заявил Корня. Презентация стратегии запланирована на 25 ноября.

В начале февраля МТС объявила, что будет анализировать структуру своего листинга и оценит, целесообразно ли сохранять обращение ее бумаг на бирже в США. Это спровоцировало негативную реакцию инвесторов.

В последний раз МТС объявила о корректировке своей стратегии в марте 2017 года. Среди приоритетных положений в ней появилась диджитализация, под которой компания понимала расширение количества сервисов: предоставление услуг в области финансовых технологий, больших данных, интернета вещей, электронной коммерции и др. Занимавший пост президента МТС Андрей Дубовсков в интервью РБК рассказывал, что за последние годы между традиционным телекомом и конечным пользователем встали такие компании, как Google, Facebook, Amazon, Uber и прочие. Клиент начал доверять им больше, чем операторам, требовать их сервисы. Операторы, которым приходится вкладывать миллиарды и десятки миллиардов долларов в качество покрытия и услуг, сейчас готовы сами предложить те сервисы, которые раньше предоставляли только интернет-компании.

Теги: МТС, NYSE, АФК «Система», новые сервисы
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