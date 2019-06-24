МТС поменяла логотип впервые за 13 лет

Компания МТС объявила о смене логотипа, слогана и концепции позиционирования. Последний раз компания проводила ребрендинг в 2006 году, но нынешние изменения не такие радикальные, как тогда

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

МТС изменит слоган, визуальный стиль и концепцию позиционирования. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Первая рекламная кампания с новым брендингом стартует в понедельник, 24 июня. Вместо старого слогана «Ты знаешь, что можешь!» появится новый: «Быть лучше каждый день». Белое яйцо на красном фоне на логотипе оператора сменится красным яйцом на белом. Также будет изменен шрифт.

«Обновленный логотип и слоган отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов», — отмечается в сообщении. МТС превратится в зонтичный бренд. Услуги сотовой связи будут продвигаться от МТС Mobile, сервисы по покупке билетов на концертные и театральные представления — от МТС Ticketland, технологии «умного» дома — от МТС Home, мультиплатформенное телевидение — от МТС ТВ и т.д.

Новое позиционирование и визуальный стиль были созданы при поддержке двух агентств: ASVK Consulting Ltd из Великобритании и BBDO Branding из России. Размер инвестиций в проект не раскрывается.

Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году. Тогда компания сменила буквы М, Т и С (она же S) с подписью GSM на желтом фоне на белое яйцо с надписью МТС. Новый логотип стал частью единого сквозного бренда группы компаний «Система Телеком» (в 2007 году была ликвидирована). Такое же визуальное решение для логотипа, но в другой цветовой гамме, получили еще три компании группы: МГТС, «Комстар-ОТС» (упразднена в 2011 году), «МТУ-Интел» (также упразднена).

«Выбранное для сквозного бренда визуальное решение — простой и вечный символ в форме яйца — очень точно раскрывает суть современных технологий: внешнюю простоту, которая скрывает захватывающую сложность содержания», — объяснял тогда врио президента МТС Леонид Меламед.