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МТС продаст свой бизнес на Украине за $734 млн
Покупателем выступает структура азербайджанской компании Bakcell. Оператор говорит, что сделка соответствует стратегии группы, которая предполагает концентрацию усилий на российском рынке
Фото: Владислав Шатило / РБК

МТС заключила соглашение о продаже всего своего бизнеса на Украине. «Vodafone Украина» за $734 млн отойдет OOO Telco Solutions and Investments, «дочке» азербайджанской Bakcell, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Сделка комплементарна обновленной стратегии МТС, которая предполагает концентрацию усилий на российском рынке, генерирующем более 90% выручки группы, и развитие на основе базового телеком-бизнеса комплекса современных цифровых сервисов. С учетом незначительной доли украинского бизнеса в масштабе группы МТС сохранит привлекательный уровень дивидендных выплат в рамках принятой в начале года политики», — прокомментировал сделку президент МТС Алексей Корня.

Сделку МТС совершит через дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l., зарегистрированную в Люксембурге. Азербайджанской компании отойдет зарегистрированная в Нидерландах Preludium BV, которая, в свою очередь, выступает единственным акционером «Vodafone Украина».

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По итогам третьего квартала этого года на «Vodafone Украина» приходилось 3,2% общей выручки МТС, или 4,3 млрд руб. Компания обслуживала 19,8 млн абонентов мобильной связи, или около 20% от общего количества абонентов группы. На Россию приходилось 91% выручки и 74% в абонентской базе МТС. «Vodafone Украина» — второй по величине оператор мобильной связи в стране.

Bakcell — азербайджанский оператор сотовой связи, основан в 1994 году. В Азербайджане у компании более 4 млн абонентов. Переход к ней украинской телекоммуникационной «дочки» МТС в начале ноября одобрил Антимонопольный комитет Украины.

В июле собеседник РБК в одном из конкурентов МТС говорил, что украинская «дочка» компании была выставлена на продажу с 2014 года, после переворота в стране. На тот момент представитель МТС сообщал РБК, что «ничего конкретного по украинской «дочке» на столе нет». При этом источники издания «Лiга.net» сообщали, что интерес к покупке «Vodafone Украина» проявила другая компания из Азербайджана, государственная AzInTelecom. Позднее, однако, эта компания слухи о покупке бизнеса МТС опровергла.

Авторы: Анна Балашова, Георгий Тадтаев
Теги: МТС, Украина, Азербайджан, оператор
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