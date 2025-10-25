Родители подростков приравняли зарплаты в игровой индустрии к финансовой

Большинство родителей, которые используют продукты одного из крупнейших издателей видеоигр Astrum Entertainment, считают перспективной карьеру их детей в сфере видеоигр, при этом только 30% подростков хотели бы в ней работать

Фото: Наталья Костикова / Shutterstock

Большинство родителей подростков, которые используют продукты одного из крупнейших в России издателей и разработчиков видеоигр Astrum Entertainment (проекты Atomic Heart, Warface, Perfect World и другие), высоко оценивают финансовый потенциал специальностей в сфере разработки видеоигр — так называемом геймдеве — для своих детей. Результаты соответствующего исследования компании есть у РБК.

Как считали Опрос-исследование проводился Astrum Entertainment с помощью онлайн-анкет на своей платформе и площадках издаваемых и управляемых игр в августе 2025 года. В опросе приняли участие более 1,5 тыс. человек — родители детей в возрасте от 12 до 17 лет. Сама Astrum Entertainment насчитывает в портфеле порядка 20 наименований видеоигр, в числе которых Atomic Heart, Warface, Perfect World, «Аллоды Онлайн» и другие.

В целом российский рынок видеоигр к концу года, по совместному прогнозу консалтингового агентства Strategy Partners, Агентства креативных индустрий Москвы и Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ), увеличится на 7% и достигнет объема 200 млрд руб., а к 2030-му он увеличится до 261 млрд руб.

Как относится старшее поколение к геймдеву

Три из четырех респондентов, или 74% опрошенных считают, что в сфере видеоигр можно зарабатывать не меньше, чем в банковском или промышленном секторах. Почти каждый второй опрошенный взрослый (45%) поддержал бы выбор ребенка в пользу такой профессии.

При этом 52% родителей никогда не говорили с детьми о карьере в этой области. 21% ответил, что их детям пока что «рано об этом думать». При этом каждый третий подросток хотел бы работать в сфере геймдева, показало исследование.

Взрослые хотели бы, чтобы их дети даже в игровой отрасли выбирали «классические» IT-специальности. Лидерами рейтинга предпочтений стали разработчик (30%), геймдизайнер (29%) и тестировщик (20%). Еще по 17% респондентов ответили, что видят перспективы для своих детей в роли киберспортсмена или игрового блогера. Только 8% хотели бы, чтобы их дети в области геймдева работали маркетологами, 7% — продюсерами, 6% — звукорежиссерами.

Игровая индустрия, по данным Astrum Entertainment, уже не воспринимается в массовом сознании как нестабильное направление для построения карьеры. 36% респондентов считают, что представители связанных с геймдевом профессий получают высокий доход, 31% называет эти профессии востребованными.

О «несерьезности» работы в игровой отрасли заявили лишь 12% опрошенных родителей. Еще 22% убеждены в отсутствии «понятных перспектив» такой карьеры в России. 20% респондентов утверждают, что в этой области слишком высокая конкуренция. Примерно столько же признаются, что попросту не разбираются в индустрии геймдева.

Как сам бизнес оценивает карьерные перспективы

Современные подростки высоко замотивированы на работу в креативных индустриях и геймдеве в частности, «потому что сами соприкасаются с этими продуктами ежедневно», считает директор по цифровым креативным индустриям Фонда «Сколково», руководитель «Sk Игры» Алексей Каленчук. Так, многие из них, по его словам, уже делают первые шаги в разработке игр на таких платформах, как Roblox, или левел-дизайне в Minecraft.

Подростки проявляют высокий интерес к геймдеву, соглашается представитель студии «Сайберия Нова» (игры «Смута» и «Земский собор»), но «мотивация у большинства скорее внешняя, чем профессиональная». «На волне курсов и блогов о «легком входе» в индустрию у многих создается впечатление, что делать игры — просто и прибыльно, — объясняет представитель компании. — На деле геймдев требует усидчивости, технических навыков и работы в команде, поэтому часть энтузиастов быстро теряет интерес, столкнувшись с реальностью».

В индустрии действительно есть дефицит специалистов уровня middle и senior, тогда как молодых кадров, наоборот, достаточно, отмечает гендиректор Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) Василий Овчинников. Вместе с тем отрасли не хватает системного подхода к формированию образовательных стандартов, продолжает он. «Государству важно утвердить федеральные стандарты для ключевых геймдев-профессий: геймдизайнеров, технических художников, нарративных дизайнеров, продюсеров игр, — настаивает Овчинников. — Это станет основой для устойчивого развития кадрового потенциала индустрии».

Как распределена индустрия геймдева в России Крупнейший локальный сегмент разработки видеоигр — Москва, отмечают в Strategy Partners. Столица занимает около трети российского рынка видеоигр и опережает регионы по доходам населения. Связано это в том числе с тем, что в городе развита цифровая инфраструктура и есть активный спрос на развлекательный контент. По оценке компании, вклад геймдева в экономику Москвы только за прошлый год составил порядка 38 млрд руб. По словам представителя Strategy Partners Романа Тиняева, индустрия видеоигр выступает в роли технологического, контентного и культурного донора для виртуальной реальности, дополненной реальности и метавселенных. «Мы находимся на начальном этапе слияния этих направлений в новую, более широкую экосистему интерактивных цифровых развлечений и социальных пространств, и Москва может стать одним из мировых центров ее развития», — утверждает он.

Какова ситуация с зарплатами в отрасли

В среднем в геймдеве зарплаты ниже на 10–15%, чем в «большом» IT, считает операционный директор студии «Клокворк Драккар» (проект «Гардарики») Максим Николаев. Но есть ряд своих «специфических» профессий. Например, начинающий геймдизайнер может рассчитывать на вилку 65–120 тыс. руб. на старте карьеры, дизайнер уровней — 68–150 тыс. руб., разработчик на движке Unreal Engine — 78–150 тыс. руб.

Среди мобильных разработчиков рынок вакансий и зарплат был перегрет уже давно и сейчас приходит в норму, говорит в свою очередь представитель студии «Сайберия Нова». В разработке компьютерных игр уровень ниже примерно на 15–20%. При этом для опытных специалистов и узких ролей (например, программисты, технические художники, продюсеры, 3D-аниматоры, VFX-специалисты) разброс выше, добавляет он.

Рынок геймдева конкурентоспособный, но есть перекос, отмечает наблюдатель Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ, включает VK, Федерацию компьютерного спорта России и т.д.) Александр Егоров: «Начинающих очень много, специалистов среднего уровня, наоборот, не хватает. Мало кто готов учить с нуля. Но мотивация идти в геймдев у подростков есть и в дальнейшем будет только расти».