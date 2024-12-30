Аналитики предрекли GTA VI выручку больше, чем у самых кассовых фильмов

GTA VI покажет рекордные продажи не только для видеоигр, но и для развлечений в целом. Бюджет игры может составить до $2 млрд. Аналитики отмечают, что мало кто может позволить себе такие риски на фоне сокращений в индустрии

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За первый год продаж новая часть Grand Theft Auto принесет $3,2 млрд, считают аналитики из DFC Intelligence, пишет Financial Times.

GTA VI была анонсирована в декабре 2023 года. Игра от Rockstar Games выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series. Первый трейлер набрал более 225 млн просмотров на YouTube. Точной даты релиза пока нет, но он запланирован на осень 2025 года. Действие игры развернется в вымышленном городе Вайс-Сити, прообразом которого стал Майами. Главными героями станут Джейсон и Люсия, которая будет первой женщиной-протагонистом в серии.

По оценке DFC, только предзаказы видеоигры принесут издателю Take-Two Interactive более $1 млрд. «Я никогда не объявляю о победе прежде времени. Тем не менее, думаю, Rockstar Games снова выпустят нечто абсолютно феноменальное», — сказал глава Take-Two Штраус Зельник.

Как отмечает FT, если продажи GTA VI составят $3,2 млрд, то она обойдет по этому показателю самые кассовые фильмы 2024 года — «Головоломку 2» ($1,7 млрд) и «Дедпула и Росомаху» ($1,3 млрд). Сборы самого кассового фильма в истории — первой части «Аватара» — составляют $2,9 млрд, но необходимо учитывать разницу в бюджете игры и фильма, стоимость и продолжительность разработки или съемок и цену игры и билета.

Стоимость разработки новой GTA оценивают от нескольких сотен миллионов до $2 млрд, считает Николас Ловелл, основатель GamesBrief. Он отметил, что долгие перерывы между выходом игр серии повысили значимость релиза GTA VI для геймеров, тогда как новые части Call of Duty и EA Sports FC (ранее выходили под брендом FIFA) появляются каждый год. По его мнению, позволить себе так рисковать может только Rockstar Games.

Выход GTA VI будет одним из самых крупных не только для видеоигр, но и для индустрии развлечений в целом, считает Ёсио Осаки, глава специализирующейся на играх IDG Consulting. «Неудовлетворенный спрос выше, чем мы когда-либо видели», — сказал он.

Последняя часть серии — GTA V — вышла в 2013-м, за все время продалась тиражом более 205 млн копий и принесла более $9 млрд, заняв второе место в рейтинге игр по продажам, уступив только Minecraft, пишет Bloomberg. Некоторые конкуренты Rockstar решили до последнего тянуть с анонсом дат выхода своих проектов, чтобы не «столкнуться» с GTA, рассказали несколько источников агентства.

Несмотря на ожидаемый успех GTA VI, игровая индустрия все еще пытается оправиться от спада, который начался в 2022-м, отмечает FT. За три года были уволены свыше 33 тыс. человек, сокращения прошли не только в отдельных студиях-разработчиках, но и у платформодержателей вроде Sony и Microsoft, а также у крупнейших издателей, включая Take-Two, Electronic Arts и Ubisoft. Спад произошел на фоне снятия коронавирусных ограничений и возвращения многих сотрудников с удаленки.

Зельник отмечает, что из-за этого всей индустрии пришлось реструктурироваться. По его мнению, текущее консольное поколение еще не достигло своего пика и спрос на видеоигры будет расти.

Консалтинговая компания Ampere Analysis ожидает в 2025-м рост трат на видеоигры и внутриигровые покупки на 2,2%, до $195 млрд. При этом темпы роста значительно сократились после пандемии, хотя с 2015 по 2021 год показатель вырос вдвое — с $95 млрд до $191 млрд.