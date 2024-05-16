Власти рассмотрят предложение бороться с «серым» импортом видеоигр

Систему маркировки, которая действует в России для борьбы с контрафактом, могут расширить на видеоигры. Участники рынка считают, что система будет полезна только при полном запрете «серого» импорта

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Минпромторг готов рассмотреть возможность маркировки импортируемых в Россию видеоигр средствами идентификации. Эта идея, как рассказали РБК в пресс-службе министерства, может быть реализована в рамках масштабирования эксперимента по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции, который стартовал в 2023 году.

Как маркируется радиоэлектроника Пилотная маркировка радиоэлектроники в национальной системе «Честный знак» стартовала в декабре 2023 года и продлится до февраля 2025-ого. В перечень товаров, попавших в эксперимент, вошли розетки, лампы, светодиоды, фонари, светильники, а также некоторые виды пультов, панелей и консолей. Оператором эксперимента выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), координирует процесс Минпромторг.

С инициативой ввести маркировку специальным QR-кодом физических видеоигровых товаров, которые официально импортированы и сертифицированы на территории России, выступила Русская ассоциация дистрибьютеров и импортеров видеоигр, рассказал РБК ее представитель. Это подтвердили и в Минпромторге. По замыслу маркировка должна наноситься на товар на этапе между импортом и продажей ретейлеру. При отсутствии маркировки видеоигры, как предполагают авторы инициативы, не должен будет допускаться к продаже.

Свою инициативу в ассоциации объяснили широким распространением «серого» импорта игровых консолей, аксессуаров, а также непосредственно видеоигр. Эти товары, спрос на которые растет в связи со сложностями оплаты в интернете, массово ввозятся в Россию без надлежащего таможенного оформления, уплаты пошлины и НДС, а затем реализуются на маркетплейсах по стоимости ниже, чем у легальных дистрибьюторов. К примеру, на Ozon полное издание игры «Ведьмак 3: Дикая охота» для PlayStation 5 у разных продавцов стоит от 2,2 тыс. руб. до 2,4 тыс. руб., тогда как в сети «М.Видео» — уже 3,4 тыс. руб., а в DNS — 3,2 тыс. руб., убедился РБК. Новинка Marvel's Spider-Man 2 для того же поколения консоли на Ozon продается за 6,3 тыс. руб., в сети DNS ее стоимость — 8,9 тыс. руб. А консоль Sony PlayStation 5 Slim 1TB Blu-Ray Edition, доступная на маркетплейсах за 48 тыс. руб., у официальных дистрибьюторов стоит от 67 тыс. руб. Представители Wildberries и «Яндекс Маркет» отказались от комментариев, в пресс-службе Ozon не ответили на запрос.

Кто будет маркировать видеоигры

В Минпромторге уточнили, что реализация маркировки видеоигр потребуется предварительной проработки с уполномоченными ведомствами номенклатуры продукции, для которой целесообразно проводить эксперимент. Проработать будет необходимо и характерные для отрасли виды нарушений.

В пресс-службе Минцифры РБК сообщили, что не знакомы с этой инициативой, в правительстве также отметили, что не получали предложений по маркировке видеоигр.

Сейчас маркировкой товаров средствами идентификации занимается ЦРПТ — оператор государственной системы маркировки «Честный знак». Однако в ассоциации уточнили, что, будучи авторами инициативы, готовы организовать все необходимые для ее реализации процессы. «Важно отменить, что наша инициатива подразумевает нанесение QR-кода на складах импортера после прохождения таможенных процедур, а не за пределами России, как это устроено в системе «Честный знак», — добавили в ассоциации.

В ЦРПТ на запрос РБК по потенциальной маркировке видеоигр отметили, что готовы обеспечить учет оборота видеоигр и оборудования в случае принятия соответствующего решения правительством. «Со своей стороны, мы готовы принимать участие в любых инициативах, направленных на снижение нелегального оборота с использованием системы цифровой маркировки», — уточнил представитель оператора маркировки.

Зачем в России маркируют товары Закон о маркировке товаров средствами идентификации президент Владимир Путин подписал 1 января 2018 года. Документ дает правительству право определять перечень товаров, подлежащих маркировке, основная цель которой — борьба с контрафактом. Согласно планам властей, единая национальная система маркировки должна охватывать большую часть товаров, которые производятся, ввозятся и продаются в стране. Обязательной маркировке в России подлежат 17 категорий товаров, включая пиво и слабоалкогольные продукты, молочную продукцию, упакованную воду, лекарства и табак. Еще в 15 категориях, включая печатную продукцию, радиоэлектронику и оптоволокно, маркировка тестируется в качестве эксперимента. Во всех группах товаров, где вводится маркировка, ЦРПТ фиксирует сокращение теневого бизнеса, рассказали РБК в операторе. «Так, с начала действия маркировки удалось выявить около 460 новых производителей воды, которые ранее не отчитывались ни в один орган власти, — заявили в ЦРПТ. — Доля нелегальных товаров парфюмерной отрасли сократилась на одну пятую, в табаке — на четверть, в обуви — на треть, по шинам и покрышкам доля контрафакта снизилась в два раза». После внедрения маркировки 18 табачных производств было легализовано, 45 нелегальных — закрыто, продолжают в ЦРПТ. В легкой промышленности с 2021 года рынок обелился на 33%, а в обуви с 2020 года — на 56%.

Как это отразится на продавцах и ценах

В ассоциации дистрибьюторов видеоигр признают, что имплементация и разработки IT-системы для создания QR-кодов, используемых для маркировки игровых консолей, аксессуаров и видеоигр потребует затрат. «Ассоциация не готова брать на себя все расходы по имплементации, если маркировка с QR-кодом не утверждена законом как единственный возможный способ для продажи данной категории товаров, — утверждает ее представитель. — Если правительство подтверждает, что только видеоигры с предлагаемой маркировкой будут допускаться к продаже, то мы готовы инвестировать в разработку данной системы маркировки».

Однако на стоимость видеоигр внедрение маркировки никак не повлияет, продолжают в ассоциации: «Все «белые» импортеры уже наносят на лицевой стороне товара наклейки с информацией о возрастном рейтинге, и на обратной стороне наклейки с юридической информацией. Если к этому добавиться еще QR-код, то для этого не потребуется дополнительных затрат».

Главный менеджер специализированного игрового магазина Videoigr.net Всеволод Топчеев в разговоре с РБК отметил, что в целом поддерживает инициативу маркировки импортируемых игр, однако в деталях инициатива требует доработки для соблюдения интересов легальных участников рынка. В поддержку инициативы выступает и один из крупнейших в России дистрибьюторов видеоигр «Ачивка» (входит в профильную ассоциацию). В компании отмечают, что разработка IT-платформы для создания QR-кодов затратна, но технически это сделать не сложно. «Мы готовы быть первой компанией, в которой будет имплементирована предложенная маркировка, но только, если правительством будет подтверждено и одобрено, что видеоигровые товары без QR-кода не будут допускаться к продаже», — добавили в «Ачивке».

В противном случае легальные участники рынка при введении маркировки могут пострадать, указывает собеседник РБК еще в одной крупной компании, занимающейся импортом видеоигр на физических носителях. «Легально импортированные игры в любом случае будут стоить дороже ввезенных «в серую», так как мы платим 10% пошлины и 20% НДС, что формирует как минимум 30% наценки, — объясняет собеседник. — Мы готовы маркировать наши товары, но если «серый» импорт так же безнаказанно будет представлен в продаже по заметно меньшей цене, в нашей деятельности просто не будет смысла. Пока что борьбы с «пиратством» нет ни в индустрии видеоигр, ни в смежных отраслях, например, кино. Хотя по сути государство на этом теряет заметную долю собственных доходов».