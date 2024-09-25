Топ-менеджер CrowdStrike извинился за сбой компьютеров по всему миру

Топ менеджер CrowdStrike Адам Мейерс принес извинения за выпуск обновления, которое привело к глобальному сбою компьютеров на Windows в конце июля. Он заверил, что компания «предприняла шаги», чтобы это не повторилось

Адам Мейерс (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Адам Мейерс, старший вице-президент по операциям по противодействию злоумышленникам компании CrowdStrike, принес публичные извинения за выпущенное обновление, которое вызвало сбой компьютеров по всему миру в июле этого года. Об этом он заявил на слушаниях в конгрессе.

Мейерс накануне выступил перед подкомитетом Палаты представителей по кибербезопасности и защите инфраструктуры. «Мы глубоко сожалеем, что это (сбой. — РБК) произошло, и полны решимости не допустить повторения этого», — сказал он, выступая перед конгрессменами (цитата по Bloomberg).

Вице-президент CrowdStrike признал, что сбой произошел из-за слишком быстрого обновления программного обеспечения. Он заверил, что компания «предприняла шаги, чтобы гарантировать, что эта проблема не повторится».

Утром 19 июля в работе облачной платформы Microsoft Azure произошел масштабный сбой, который повлек проблемы в том числе в работе авиакомпаний, аэропортов, банков и медицинских систем по всему миру. Он затронул устройства с системой Windows и привел к появлению у пользователей «синего экрана смерти» на устройствах с Windows 10. Также проблемы возникли в работе многих сервисов Microsoft.

Сбой был вызван ошибкой в очередном обновлении системы защиты CrowdStrike Falcon Sensor, блокирующей кибератаки. России эта проблема массово не коснулась.

К CrowdStrike после случившегося подали многочисленные судебные иски. Один из них направил авиаперевозчик Delta Airlines, на работу которого сбой повлиял в значительной степени, отмечает Bloomberg. По оценке страховой компании Parametrix, общий убыток CrowdStrike от последствий сбоя составил $15 млрд.

CrowdStrike после сбоя объявила о существенном изменении механизмов тестирования и внедрения обновлений.