Сбой в работе самолетов, поездов и банков по всему миру. Главное

Утром 19 июля в работе облачной платформы Microsoft Azure произошел масштабный сбой, который повлек проблемы в том числе в работе авиакомпаний, аэропортов, банков и медицинских систем. России проблема массово не коснулась

Фото: Elena Rodriguez / Reuters

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О приостановке полетов из-за масштабного сбоя уже объявили крупнейшие американские авиакомпании American Airlines, United Airlines, Delta Airlines и Frontier Airlines;

Крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines тоже сообщила о глобальном сбое, вызвавшем проблемы с бронированием билетов и регистрацией;

Работу также ограничили международный аэропорт Сиднея и аэропорт Берлин — Бранденбург. Аэропорт Эдинбурга предупредил пассажиров о возможном увеличении времени ожидания из-за сбоя, а Aena — главный оператор аэропортов Испании, сообщил, что «операции выполняются с использованием ручных систем»;

Британский железнодорожный оператор Southern Railway сообщил что «в некоторых местах мы не можем получить доступ к схемам движения поездов, что может привести к возможным отменам рейсов без предупреждения»;

Британский телеканал Sky News прервал вещание на фоне сбоя в работе операционной системы Windows;

В Израиле сбой затронул некоторые больницы, а также почтовую службу и некоторые новостные агентства;

Сбой затронул банки, фондовые биржи — Лондонская фондовая биржа сообщила о проблемах в работе на фоне глобального сбоя, пользователи сообщают о проблемах у Lloyds Bank, у платежных систем Visa и Mastercard;

Корреспондент РБК также столкнулся со сбоями — он не смог зарегистрироваться на рейс Wizz Air из Берлина в Браденбург. Он не смог этого сделать ни в приложении — оно выдало ошибку, ни на сайте авиакомпании;

Лондонская фондовая биржа сообщила о проблемах в работе. Также не открывается сайт крупнейшей мировой страховой компании UnitedHealth Group;

По данным сайта Downdetector, пользователи сообщают о проблемах у Lloyds Bank, у платежных систем Visa и Mastercard;

Сбой затронул и некоторые австралийские банки, включая NAB, ANZ, Commonwealth Bank, Bendigo Bank, Suncorp;

Пациенты медицинских учреждений не могут записаться на прием к врачу в результате масштабного сбоя в Великобритании, сообщает Би-би-си.

В чем причина сбоя

Утром 19 июля (по мск) в работе устройств с системой Windows произошел глобальный сбой, пользователи сообщали о появлении «синего экрана смерти» на устройствах с Windows 10. В компании заявили, что сбой начался накануне из-за «изменения конфигурации в части наших внутренних рабочих нагрузок Azure», которое «вызвало перебои между ресурсами хранения и вычислений, что привело к сбоям подключения, затронувшим службы Microsoft 365, зависящие от этих подключений». Там подчеркнули, что работают над устранением неполадок.

Эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий в разговоре с РБК пояснил, что глобальный технический сбой вызван взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows. Решить проблему можно, переведя компьютеры в безопасный режим и удалив определенные компоненты программного обеспечения. «Правда, сделать это надо вручную, что представляет проблему для крупных компаний с парком в десятки тысяч компьютеров», — рассказал он.

Большинство компаний закладывают сбой при обновлении в модель рисков и предусматривают откат на предыдущую версию в качестве компенсирующей меры, что, скорее всего, и сделают пострадавшие, считает заместитель генерального директора группы компаний «Гарда» Рустэм Хайретдинов.

Несмотря на то, что проблема CrowdStrike вызывает сбои именно в Windows, она может иметь и другие последствия, сказал РБК директор по развитию бизнеса «К2 Кибербезопасность» Андрей Заикин. «Учитывая, что Windows — очень популярная операционная система, а CrowdStrike — крупная компания по кибербезопасности, множество компаний и сервисов также могут испытывают перебои в работе из-за того, что их компьютеры не работают», — заявил эксперт.

Текущая проблема вызвана недостатком в обновлении программного обеспечения Crowdstrike Falcon Sensor и затрагивает только устройства c операционными системами Windows, на которых оно было установлено, говорит руководитель департамента сетевой безопасности компании F.A.C.C.T. Никита Кислицин. По его словам, проблему можно решить только ручными действиями на поврежденных машинах, которые предстоит выполнять администраторам, обслуживающим затронутые организации. «Примечательно, что это уже вторая подряд проблема с Falcon Sensor за последнее время: в конце июня возникла схожая, но менее явная, проблема с высокой утилизацией CPU после установки обновления модуля сканирования памяти», — говорит Кислицин.

Коснулась ли проблема России

Лукацкий говорит, что Россию эта проблема не затронула, так как в стране практически нет решений CrowdStrike. Хайретдинов напомнил, что Microsoft отключил большинство российских от Azure еще год назад в рамках санкций, поэтому России это коснуться не должно. Те компании, которые используют Azure через другие страны, могут пострадать и отреагируют согласно своим планам восстановления, считает собеседник РБК.

Софт Crowdstrike очень популярен во всем мире, но в России эта компания не работает, поэтому в стране может быть только незначительное количество устройств с данным программным обеспечением, добавил Кислицин.

В пресс-службе российской авиакомпании AZUR air подтвердили РБК, что все сервисы работают штатно.

В Минцифры сообщили РБК, что на данный момент сообщений о сбоях систем в российских аэропортах не поступало. «Ситуация с Майкрософт в очередной раз показывает значимость импортозамещения иностранного ПО, в первую очередь — на объектах критической информационной инфраструктуры», — заявил представитель министерства.

Глобальный сбой Windows не затронул работу российских АЭС, Росэнергоатом работает на импортонезависимом программном обеспечении, сообщили «РИА Новости» в концерне.