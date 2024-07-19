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Технологии и медиа ,  
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CrowdStrike выявила проблему, вызвавшую глобальный сбой IТ-систем

Глобальный сбой в работе приложений Microsoft произошел этим утром. Он повлек проблемы, в том числе в работе авиакомпаний, аэропортов, банков и медицинских систем. В компании сообщили, что часть сервисов уже восстановили работу
Фото: Caroline Chia / Reuters
Фото: Caroline Chia / Reuters

Глава CrowdStrike Джордж Курц в соцсети X сообщил, что компания «активно работает с клиентами, пострадавшими от дефекта, обнаруженного в одном обновлении контента для хостов Windows». По его словам, сбой не повлиял на работу Mac и Linux и не является кибератакой.

В компании Microsoft сообщили, что им удалось восстановить работу части своих сервисов после масштабного сбоя. «Наши данные и сообщения клиентов показывают, что работа некоторых сервисов восстановлена», — говорится в сообщении о состоянии серверов.

Среди вновь работающих сервисов: Microsoft Defender, Microsoft Intune, Microsoft OneNote, OneDrive for Business, SharePoint Online, Windows 365, Viva Engage и Microsoft Purview. При этом все еще наблюдаются неполадки в работе PowerBI, Microsoft Fabric, Microsoft Teams и Microsoft 365 admin center.

Очевидцы рассказали о последствиях глобального сбоя в Windows
Технологии и медиа
Фото:Tyrone Siu / Reuters

Утром 19 июля в работе облачной платформы Microsoft Azure произошел масштабный сбой, который повлек проблемы в том числе в работе авиакомпаний, аэропортов, банков и медицинских систем. Очевидцы сообщали, что видели ошибку BSOD («синий экран смерти»). Сбой был вызван установленными системами защиты CrowdStrike Falcon Sensor, блокирующей кибератаки.

CrowdStrike выявила проблему, вызвавшую глобальный сбой IТ-систем
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В Минцифры сообщили РБК, что на данный момент сообщений о сбоях систем в российских аэропортах не поступало. «Ситуация с «Майкрософт» в очередной раз показывает значимость импортозамещения иностранного ПО, в первую очередь — на объектах критической информационной инфраструктуры», — заявил представитель министерства.

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