CrowdStrike подтвердила связь между глобальными сбоями и обновлением ПО
Поставщик решений по информационной безопасности компания CrowdStrike подтвердила наличие связи между обновлением ее ПО и сбоями в работе Windows, сообщает CNBC.
«CrowdStrike известно о сообщениях о сбоях на хостах Windows, связанных с Falcon Sensor», — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что сбой произошел из-за проблемы с последним обновлением. CrowdStrike сейчас находится в процессе отката этого обновления по всему миру.
Утром 19 июля в работе облачной платформы Microsoft Azure произошел масштабный сбой, который повлек проблемы в том числе в работе авиакомпаний, аэропортов, банков и медицинских систем.
Сбой в работе устройств с системой Windows привел к появлению у пользователей «синего экрана смерти» на устройствах с Windows 10.
«CrowdStrike осведомлен о сообщениях о сбоях на хостах Windows, связанных с программой Falcon. Симптомы включают в себя хосты, на которых возникает ошибка bugcheck\blue screen, связанная с датчиком Falcon», — сообщили в компании.
Falcon Sensor — это система безопасности, которая, по утверждению CrowdStrike, блокирует кибератаки.
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