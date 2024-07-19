CrowdStrike подтвердила связь между глобальными сбоями и обновлением ПО

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Поставщик решений по информационной безопасности компания CrowdStrike подтвердила наличие связи между обновлением ее ПО и сбоями в работе Windows, сообщает CNBC.

«CrowdStrike известно о сообщениях о сбоях на хостах Windows, связанных с Falcon Sensor», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что сбой произошел из-за проблемы с последним обновлением. CrowdStrike сейчас находится в процессе отката этого обновления по всему миру.

Утром 19 июля в работе облачной платформы Microsoft Azure произошел масштабный сбой, который повлек проблемы в том числе в работе авиакомпаний, аэропортов, банков и медицинских систем.

Сбой в работе устройств с системой Windows привел к появлению у пользователей «синего экрана смерти» на устройствах с Windows 10.

«CrowdStrike осведомлен о сообщениях о сбоях на хостах Windows, связанных с программой Falcon. Симптомы включают в себя хосты, на которых возникает ошибка bugcheck\blue screen, связанная с датчиком Falcon», — сообщили в компании.

Falcon Sensor — это система безопасности, которая, по утверждению CrowdStrike, блокирует кибератаки.