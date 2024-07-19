Песков рассказал о последствиях глобального ИТ-сбоя для ресурсов Кремля
Глобальный сбой утром 19 июля, затронувший авиакомпании и аэропорты, банки и страховые системы, учреждения и фирмы по всему миру, не сказался на работе ресурсов Кремля, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, в Кремле все работает без сбоев», — ответил он вопрос о возможном влиянии произошедшего на работу в Кремле (цитата по ТАСС).
Утром 19 июля в работе облачной платформы Microsoft Azure произошел масштабный сбой из-за ошибки в очередном обновлении системы безопасности. России эта проблема массово не коснулась.
Около 13:00 мск компании Microsoft сообщила, что ей удалось восстановить работу части своих сервисов после масштабного сбоя.
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