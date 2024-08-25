TF1 узнал, что на Дурова во Франции был ордер на обыск

Управление судебной полиции Франции выдало ордер на обыск у основателя Telegram Павла Дурова, который был задержан в аэропорту Парижа 24 августа, сообщает французский телеканал TF1 со ссылкой на источники.

По данным телеканала, ордер был выписан из-за того, что Дуров не сотрудничал с французскими силовиками, что делает его соучастником преступлений, в том числе незаконного оборота наркотиков и мошенничества.

Сейчас бизнесмен находится под стражей, в воскресенье, 25 августа, ему могут быть предъявлены обвинения, включая терроризм. В правоохранительных ведомствах указывают на недостаток модерации и сотрудничества Telegram с властями.

Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции.

По сообщению телеканала, французские власти надеются, что задержание Дурова поможет усилит давление на другие европейские страны для получения доступа к зашифрованной переписке в делах о терроризме.