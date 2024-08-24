В Париже задержали Павла Дурова

Прилет Дурова во Францию — ошибка, прежде он не приезжал в страны, где деятельностью Telegram интересуются силовики, рассказал источник LCI. По его данным, бизнесмена обвинят в причастности к терроризму и наркоторговле

Павел Дуров (Фото: Durov / Telegram)

Основатель Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту Парижа, передают La Gazette и LCI.

Дуров прибыл во Францию из Азербайджана. Его задержали сотрудники жандармерии воздушного транспорта, когда частный самолет бизнесмена приземлился в аэропорту Ле Бурже, бизнесмена сопровождали женщина и телохранитель. Силовики имели ордер на обыск.

Жандармерия считает Дурова соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram, отказа от сотрудничества с правоохранительными ведомствами, а также функциями мессенджера, например, позволяющих пользователям пересылать криптовалюту, выяснил LCI. По данным телеканала, уже в воскресенье, 25 августа, Дурову могут предъявить обвинения в терроризме, преступлениях по статьям о наркоторговле, мошенничестве, отмывании денег, сокрытии преступлений, связанных с педофилией.

Собеседник телеканала назвал прилет Дурова во Францию ошибкой, поскольку тот «знал, что он персона нон грата» в этой стране, и мало путешествовал по Европе, избегая стран, где работа Telegram находится под наблюдением силовиков, предпочитая вместо этого поездки в ОАЭ, постсоветские республики или Южную Америку.

«На своей платформе он позволял совершать бесчисленное количество преступлений и правонарушений, и ничего не делал для сотрудничества в этом вопросе», — добавил источник LCI.

Следователи преследуют задержанием Дурова несколько целей: в первую очередь, так они могут «разворошить муравейник», произвести впечатление и повлиять на преступников, которые организуют свои действия в Telegram, рассказал собеседник телеканала. Кроме того, правоохранительные ведомства стремятся оказать давление на страны Европы, чтобы вместе принимать меры против зашифрованного обмена сообщениями подозреваемых в терроризме.

Криптовалюта Toncoin, используемая Teelgram, стала стремительно терять в цене: она упала примерно на 15%. На 0:20 мск TON торгуется по $6, по данным биржи OKX.

Дуров в 2021 году получил французское гражданство.