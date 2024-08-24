 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Париже задержали Павла Дурова

Прилет Дурова во Францию — ошибка, прежде он не приезжал в страны, где деятельностью Telegram интересуются силовики, рассказал источник LCI. По его данным, бизнесмена обвинят в причастности к терроризму и наркоторговле
Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: Durov / Telegram)

Основатель Telegram Павел Дуров задержан в аэропорту Парижа, передают La Gazette и LCI.

Дуров прибыл во Францию из Азербайджана. Его задержали сотрудники жандармерии воздушного транспорта, когда частный самолет бизнесмена приземлился в аэропорту Ле Бурже, бизнесмена сопровождали женщина и телохранитель. Силовики имели ордер на обыск.

Жандармерия считает Дурова соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram, отказа от сотрудничества с правоохранительными ведомствами, а также функциями мессенджера, например, позволяющих пользователям пересылать криптовалюту, выяснил LCI. По данным телеканала, уже в воскресенье, 25 августа, Дурову могут предъявить обвинения в терроризме, преступлениях по статьям о наркоторговле, мошенничестве, отмывании денег, сокрытии преступлений, связанных с педофилией.

Курс криптовалюты Toncoin обвалился после задержания Дурова во Франции
Крипто

Собеседник телеканала назвал прилет Дурова во Францию ошибкой, поскольку тот «знал, что он персона нон грата» в этой стране, и мало путешествовал по Европе, избегая стран, где работа Telegram находится под наблюдением силовиков, предпочитая вместо этого поездки в ОАЭ, постсоветские республики или Южную Америку.

«На своей платформе он позволял совершать бесчисленное количество преступлений и правонарушений, и ничего не делал для сотрудничества в этом вопросе», — добавил источник LCI.

Следователи преследуют задержанием Дурова несколько целей: в первую очередь, так они могут «разворошить муравейник», произвести впечатление и повлиять на преступников, которые организуют свои действия в Telegram, рассказал собеседник телеканала. Кроме того, правоохранительные ведомства стремятся оказать давление на страны Европы, чтобы вместе принимать меры против зашифрованного обмена сообщениями подозреваемых в терроризме.

Криптовалюта Toncoin, используемая Teelgram, стала стремительно терять в цене: она упала примерно на 15%. На 0:20 мск TON торгуется по $6, по данным биржи OKX.

Дуров в 2021 году получил французское гражданство.

Муфтий выступил против переговоров с захватчиками в волгоградской колонии

Футболист «Зенита» перешел в английский клуб

Моди заявил Зеленскому о готовности лично внести вклад в достижение мира

«Манчестер Сити» объявил о возвращении Илкая Гюндогана из «Барселоны»

Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль

Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой

Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре

Киану Ривз подписал контракт с хоккейным клубом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Павел Дуров Франция
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Материалы по теме
TF1 узнал, что на Дурова во Франции был ордер на обыск
Общество
Дуров рассказал, что у него более 100 биологических детей
Общество
Дуров поделился впечатлениями от поездки в Казахстан
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 23 авг, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 23 авг, 18:02
Даванков обратился к Лаврову из-за задержания Дурова во ФранцииПолитика, 00:51
Суд во Франции рассмотрит арест Павла ДуроваОбщество, 00:45
Что известно о задержании Павла Дурова в ПарижеТехнологии и медиа, 00:37
TF1 узнал, что на Дурова во Франции был ордер на обыскОбщество, 00:35
Курс криптовалюты Toncoin обвалился после задержания Дурова во ФранцииКрипто, 00:32
Во время задержания Павла Дурова с ним был охранник и женщинаОбщество, 00:16
Машина врезалась в ресторан в центре МосквыОбщество, 00:14
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Французский телеканал раскрыл претензии властей к Павлу ДуровуТехнологии и медиа, 00:05
«Судейство вызвало вопросы». Что говорят о матче «Зенит» — «Спартак»Спорт, 00:00
В Париже задержали Павла Дурова⁠Общество, 24 авг, 23:41
Число пострадавших от обстрелов жителей Курской области выросло до 201Политика, 24 авг, 23:39
В Казани произошел пожар в здании военного судаОбщество, 24 авг, 23:12
Небоскребы, кварталы, набережные и парки: как менялась МоскваРБК и Донстрой, 24 авг, 23:04
В Курской области седьмой раз за день объявили ракетную опасностьПолитика, 24 авг, 23:04