Суд во Франции рассмотрит арест Павла Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров предстанет перед судом во Франции, сообщил французский телеканал TF1 со ссылкой на источники.

Дурова могут обвинить в причастности к терроризму, мошенничеству и отмывании денег из-за отказа от сотрудничества с силовиками, заседание состоится в воскресенье, 25 августа.

Следователи Национального управления по борьбе с мошенничеством при таможенном управлении (ONAF) уведомили об этом бизнесмена, который находится под стражей с 24 августа.

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