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Задержание Павла Дурова ,  
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Суд во Франции рассмотрит арест Павла Дурова

Сюжет
Задержание Павла Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров предстанет перед судом во Франции, сообщил французский телеканал TF1 со ссылкой на источники.

Дурова могут обвинить в причастности к терроризму, мошенничеству и отмывании денег из-за отказа от сотрудничества с силовиками, заседание состоится в воскресенье, 25 августа.

Следователи Национального управления по борьбе с мошенничеством при таможенном управлении (ONAF) уведомили об этом бизнесмена, который находится под стражей с 24 августа.

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Общество
Павел Дуров

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Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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