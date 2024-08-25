Суд во Франции рассмотрит арест Павла Дурова
Основатель Telegram Павел Дуров предстанет перед судом во Франции, сообщил французский телеканал TF1 со ссылкой на источники.
Дурова могут обвинить в причастности к терроризму, мошенничеству и отмывании денег из-за отказа от сотрудничества с силовиками, заседание состоится в воскресенье, 25 августа.
Следователи Национального управления по борьбе с мошенничеством при таможенном управлении (ONAF) уведомили об этом бизнесмена, который находится под стражей с 24 августа.
Материал дополняется
Муфтий выступил против переговоров с захватчиками в волгоградской колонии
Футболист «Зенита» перешел в английский клуб
Моди заявил Зеленскому о готовности лично внести вклад в достижение мира
«Манчестер Сити» объявил о возвращении Илкая Гюндогана из «Барселоны»
Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль
Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой
Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре
Киану Ривз подписал контракт с хоккейным клубом
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов