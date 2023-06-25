Google понизил в поисковой выдаче СМИ на кириллице в Казахстане

Google, Facebook, Twitter и другие крупные ресурсы занижают в поисковой выдаче контент СМИ на кириллице в Казахстане. Эксперт назвал это решение «брызгами» от санкционной политики западных стран против России

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press

После начала специальной военной операции на Украине производители кириллического контента начали испытывать сложности с его распространением не только в России, но и, например в Казахстане. Об этом сообщил президент «Интернет ассоциации» и владелец новостного агрегатора и измерителя аудитории сайтов в Казахстане Mediametrics.kz Шавкат Сабиров, выступая в четверг, 22 июня, на конференции Night Telecom Forum (корреспондент РБК присутствовал на мероприятии). По его словам, Google, а также принадлежащая ей онлайн-платформа YouTube и другие иностранные ИТ-компании, например Facebook (принадлежит американской Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена), Twitter и т.д. занижают в поисковой выдаче на своих ресурсах в этой стране контент СМИ и медиа на кириллице.

По словам Сабирова, техническая инфраструктура стран Центральной Азии в условиях роста всеобщей цифровизации «развита достаточно хорошо», но, «прошлый год принес значительные ограничения и пессимизацию (занижение в выдаче. — РБК) трафика русскоязычного (кириллического) контента в интернете», так как большие транснациональные компании приняли «общие правила для таких ограничений». Прежде всего из-за такой политики пострадали медийные сайты, уточняет Сабиров. Он пояснил, что Google не стал точечно вводить запреты для российских СМИ, а просто ограничил весь кириллический контент. Это в том числе затронуло СМИ Казахстана. «Странам Центральный Азии достались только «брызги» от санкционной политики западных стран против России и сразу стало сложно работать в такой ситуации, когда трафик снизился в 3-5 раз», — рассказал президент «Интернет Ассоциации». Он также отметил, что из-за этого и сами интернет-гиганты потеряли значительную часть своих доходов — поиск превратился в «бестолковый набор ссылок», что привело к снижению охвата аудитории и закупок рекламы.

При этом Сабиров обращает внимание, что главная проблема заключается сейчас не в снижении общего трафика, а в трудностях с поиском контента. Президент ассоциации считает, что в таких условиях требуется принимать нестандартные решения для работы СМИ, «ведь такая ситуация продлится очень долго».

В Министерстве информации и общественного развития Казахстана (курирует отрасль СМИ) отказались отвечать на вопросы РБК, переадресовав их в министерство иностранных дел. РБК направил запрос в МИД Казахстана, а также в Google.

Как Google ограничил российские СМИ

После начала специальной военной операции на Украине Google ограничил отображение российских государственных изданий в рекомендациях своих сервисов, чтобы «сорвать кампании по дезинформации в интернете». Тогда же социальная сеть Facebook запретила российским госСМИ показывать рекламу и монетизировать ее на платформе. В марте прошлого года Meta была признана в России экстремистской и запрещена на территории страны после решения поменять правила модерации контента: нововведения позволяли пользователям из некоторых стран (Украина, Польша, Грузия) публиковать посты с призывами к насилию в отношении военных, задействованных на Украине. Twitter в начале марта приостановил показ рекламы в России и на Украине, а также ввел предупреждающую маркировку для российских госСМИ, таких как RT и Sputnik. Из-за этого Роскомнадзор возобновил замедление загрузки Twitter в России, заявив, что она занимается распространением «недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине».

Главный редактор НТВ Александра Кошарницкая отметила, что после введения ограничения Google предлагал им вернуть канал на YouTube, при условии, что все общественно-политическое вещание будет удалено и останутся только развлечения, но телеканал отказался. Сейчас НТВ, по ее словам, наблюдает как Google «отчаянно пессимизирует и выпиливает любой маломальски пророссийский контент, который заходит туда либо пиратским путем, либо пока еще не заблокирован по какой-то нелепой случайности». Представитель «Газпром-Медиа Холдинга» лишь кратко отметил, что пессимизация кириллического трафика не оказала влияния на бизнес-процессы компании. На этом фоне холдинг развивает отечественные площадки, в том числе национальный видеохостинг RUTUBE, добавил он.

«Непосредственно по нашим ресурсам не можем ни подтвердить, ни опровергнуть — трафик из Google в целом волатилен, а площадки холдинга с разнонаправленными интересами аудитории — от новостей до развлекательных материалов, так или иначе компенсируют друг друга», — рассказал директор по развитию бизнеса Shkulev Media Holding Анатолий Рожков. С его точки зрения, решением такой проблемы для СМИ может быть расширение аудитории через многообразие интересов и спроса на контент, «работа со всеми доступными каналами и платформами контакта с аудиторией, чтобы избегать гегемонии одного канала, что снизит зависимость и влияние любых неуправляемых с нашей стороны факторов».

В медиахолдинге Independent Media снижения трафика на собственных площадках (VOICE, Men Today, Правила жизни, Grazia, The Symbol и т.д.) со стороны Google не заметили. По данным директора по развитию бизнеса Independent Media Татьяны Малышевой, в холдинге, наоборот зафиксировали рост поискового трафика, в том числе из Казахстана: +91,2% пользователей и +135% визитов за первые пять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Руководитель по стратегическому развитию передачи данных блока по операторскому бизнесу «ВымпелКома» (оказывает услуги под брендом «Билайн») Константин Колесов лишь отметил, что, например сервис YouTube сохраняет высокую популярность среди клиентов оператора и по-прежнему занимает первое место по объемам потребляемого трафика. При этом он подчеркнул, что в «ВымпелКоме» не могут знать, какие именно ролики просматривают пользователи — русскоязычные или зарубежные, так как видят только общий трафик, который формируется из всех просмотренных видеороликов. «Однозначно только можем сказать, что резких изменений не происходило, общий трафик YouTube продолжает расти», — подытожил Колесов.

Представители МТС, «МегаФона», НМГ и МИЦ «Известия» отказались от комментариев. В пресс-службе «Первого канала» не ответили на запрос.