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ФССП сняла все средства со счетов российской «дочки» Google

ФССП сняла все денежные средства со счетов российской «дочки» Google
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Фото: Britta Pedersen / dpa / Global Look Press
Фото: Britta Pedersen / dpa / Global Look Press

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в апреле 2023 года сняла все денежные средства с банковских счетов ООО «Гугл» в качестве обеспечительной меры по судебным разбирательствам, следует из отчета компании за прошлый год.

Согласно документу, на конец 2022 года на счету компании оставалось 375,5 млн руб. Выручка компании за год составила 24,2 млрд руб. — на 82% ниже, чем в 2021 году.

Компания «Гугл» была зарегистрирована в 2005 году. Она оказывала рекламные, маркетинговые и другие услуги через интернет. Бенефициаром компании является интернет-холдинг Alphabet Inc, через Google International LLC.

В 2022 году Арбитражный суд Москвы наложил арест на счета ООО «Гугл» на 500 млн руб. в качестве обеспечительной меры по иску «НТВ», в котором телекомпания потребовала разблокировать доступ пользователей к аккаунту телеканала на YouTube.

Помимо этого, арест был наложен на счета ООО «Гугл» на сумму 500 млн руб. по иску ООО «ГПМ Развлекательное телевидение» (принадлежит холдингу «Газпром-Медиа»). Этот иск также был подан с требованием восстановить его аккаунт на YouTube.

Российская «дочка» Google начала процесс банкротства в мае 2022 года. В компании заявили, что они предвидят невозможность оплачивать труд сотрудников и совершать в стране необходимые платежи.

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Арбитражный суд Москвы 2 сентября прошлого года принял заявление Google о признании банкротом. Компания утверждала, что размер долгов перед кредиторами достиг 18,75 млрд руб., дебиторская задолженность составила 37 млрд руб. Суд ввел процедуру наблюдения.

Однако 28 сентября Роскомнадзор попросил суд отменить решение о проведении начальной процедуры наблюдения в отношении «Гугл». По мнению ведомства, это позволит сохранить баланс интересов кредиторов, включая публичного кредитора, который представляет взыскателя по оборотным штрафам Роскомнадзора в отношении Google LLC.

Глава ФССП Дмитрий Аристов сообщил «Интерфаксу», что Google — «самый большой должник, который должен порядка 30 млрд руб». По его словам, «значительную часть этих средств» удалось взыскать. Он отметил, что из-за процедуры банкротства воздействие судебных приставов на компанию ограничено.

ООО «Гугл» 17 мая этого года подало иски в Арбитражный суд Москвы с требованием снять обеспечительные меры в виде ареста счетов и имущества компании в России.

Теги
ФССП Google деньги счета судебное разбирательство
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