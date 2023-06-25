«Сага о Ведьмаке»: сколько зарабатывают на приключениях Геральта из Ривии

Третий сезон сериала «Ведьмак» стартует на Netflix 29 июня. Сколько заработали на приключениях Геральта создатели игр и сериалов, почему автор книг не верил в успех экранизаций и как устроена экономика Континента — в обзоре РБК

Фото: Katalin Vermes / Keystone Press Agency / Global Look Press

Третий сезон сериала «Ведьмак» по мотивам популярной саги Анджея Сапковского будет состоять из двух частей, которые выйдут на платформе Netflix 29 июня и 27 июля 2023 года. Сериал входит в топ-5 самых просматриваемых проектов Netflix, а игра, созданная по вселенной «Ведьмака», — в десятку самых продаваемых видеоигр в истории. Сам автор саги Анджей Сапковский был награжден медалью польского Министерства культуры «За заслуги в культуре Gloria Artis».

Как устроена экономика вселенной «Ведьмака» и сколько зарабатывают ее создатели — в материале РБК.

Где смотреть сериал После начала специальной военной операции России на Украине Netflix объявил об уходе с российского рынка, а с конца мая платформа перестала открываться с российских IP-адресов. Но это не значит, что российские зрители не смогут смотреть ее контент. В июне 2023 года Минцифры России объявило о намерении отменить блокировку ряда пиратских кинотеатров при определенных условиях. «Такой видеоконтент не должен быть легально представлен в российских онлайн-сервисах, не должен находиться в прокате в кинотеатрах и не должен содержать экстремистские материалы и пропаганду ЛГБТ», — отметили в министерстве.

Что нужно знать о вселенной «Ведьмака»

«Сага о Ведьмаке» — цикл фэнтези польского писателя Анджея Сапковского. Первые две книги — «Последнее желание» (1986 год) и «Меч предназначения» (1992 год) — представляют собой сборники рассказов о ведьмаке Геральте из Ривии, который за деньги убивает чудовищ. В основе сюжета следующих пяти серий — попытки Геральта спасти от политических интриг влиятельных элит княжну Цири, потомку которой предсказано определить судьбу мира. События последней книги «Сезон гроз», вышедшей в 2013 году, являются предысторией этих событий.

Действие «Ведьмака» разворачивается на Континенте, стилистикой и образом жизни напоминающем средневековую Европу. Помимо людей его населяют расы эльфов, дриад и краснолюдов, а также различные чудовища, попавшие на Континент после «сопряжения сфер» — катаклизма, на короткое время стершего границы между мирами.

Произведения Сапковского из цикла «Ведьмак» стали основой для одноименной трилогии компьютерных игр польской компании CD Project, а также нескольких экранизаций, самую популярную из которых в 2019 году запустил стриминг Netflix.

Главными героями как книжной саги, так и сериальных и игровых адаптаций выступают ведьмак Геральт из Ривии по прозвищу Белый Волк (в сериале от Netflix его исполняет Генри Кавилл), его возлюбленная чародейка Йеннифэр (Аня Чалотра) и княжна Цири (Фрейя Аллан) из павшего королевства Цинтра. Цири — носительница Старшей крови, которая дает возможность управлять временем и пространством и путешествовать между мирами.

Сколько стоила вселенная «Ведьмака» от Netflix

Самой бюджетной частью сериальной франшизы по «Ведьмаку» от Netflix стал приквел «Происхождение», рассказывающий историю появления первого ведьмака (релиз состоялся в 2022 году и был негативно принят критиками и аудиторией): суммарный бюджет четырех серий составил $50,3 млн . Первый сезон основного сериала стоил $92,1 млн , второй — $176,3 млн . Для сравнения: HBO на десять серий первого сезона приквела «Игры Престолов» «Дом Дракона» потратил $200 млн.

. Первый сезон основного сериала стоил , второй — . Для сравнения: HBO на десять серий первого сезона приквела «Игры Престолов» «Дом Дракона» потратил $200 млн. Гонорар воплотившего Геральта на экране Генри Кавилла за каждую серию второго сезона составил $1 млн — совокупно $8 млн . Эта сумма значительно больше той, которая была выплачена актеру за первый сезон: тогда за каждый эпизод он получил $400 тыс . Кстати, такой гонорар сопоставим с заработком исполнительницы роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра Престолов»: за один эпизод финального сезона актриса Эмилия Кларк тоже получила около $1 млн.

— совокупно . Эта сумма значительно больше той, которая была выплачена актеру за первый сезон: тогда за каждый эпизод он получил . Кстати, такой гонорар сопоставим с заработком исполнительницы роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра Престолов»: за один эпизод финального сезона актриса Эмилия Кларк тоже получила около $1 млн. В финансовом отчете по итогам 2019 года Netflix сообщал, что за четыре недели после премьеры первого сезона «Ведьмака» сериал посмотрели 76 млн домохозяйств (стриминг на тот момент учитывал не каждого зрителя, а просмотр с одной подписки, которой могут пользоваться несколько человек).

(стриминг на тот момент учитывал не каждого зрителя, а просмотр с одной подписки, которой могут пользоваться несколько человек). Второй сезон «Ведьмака», как следует из отчета Netflix за 2021 год, набрал более 484 млн часов просмотров (в тот год стриминг использовал эту метрику как основной показатель успешности проектов). Среди оригинальных англоязычных сериалов сервиса это был один из лучших показателей.

(в тот год стриминг использовал эту метрику как основной показатель успешности проектов). Среди оригинальных англоязычных сериалов сервиса это был один из лучших показателей. Третий сезон станет последним для Генри Кавилла в роли Геральта: в октябре 2022 года актер объявил, что покидает проект, а в оставшихся двух сезонах его заменит Лиам Хемсворт (известен по «Голодным играм» и «Дню независимости»). Официальные причины такого решения неизвестны, однако Даг Кокл, озвучивавший Геральта в играх, рассказал, что у Кавилла возникли серьезные разногласия с авторами сериала из-за сильного расхождения проекта с оригинальными книгами Сапковского. Издание Deadline связывало произошедшее с повышенной занятостью актера на других проектах: буквально через месяц стало известно, что он будет работать над экранизацией гейм-вселенной Warhammer 40.000 от Amazon. Поклонников решение Кавилла не порадовало: за четыре дня петиция на Change.org с требованием оставить его в проекте собрала более 37 тыс. подписей. Сейчас их больше 315 тыс.

Кто еще пытался экранизировать «Ведьмака» Проект Netflix — не первая попытка экранизации книг Анджея Сапковского о Геральте из Ривии. В 2001–2002 годах свою версию, сначала в виде 130-минутного фильма, а потом сериала, выпустил польский режиссер Марек Бродский. Главную роль сыграл Михал Жебровский (он же озвучил Геральта в переводе американской экранизации на польский язык). Большой популярности польская версия не имела, а критики встретили ее неодобрительно: недовольство вызвали главным образом сокращенный сценарий (весь сюжет был умещен в 13 серий) и техническая сторона съемок. Недоволен польским сериалом был и сам Сапковский, отметивший, что без мата охарактеризовать его не может. Впрочем, писателя не впечатлила и экранизация от Netflix: говоря о ней, он сдержанно ответил, что видел проекты и лучшего качества, и худшего.

Сколько приносят видеоигры про Геральта из Ривии

Разработкой видеоигр по вселенной «Ведьмака» занимается польская студия CD Projekt RED, созданная специально для этого проекта. Всего серия насчитывает три полноценные игры: релиз первой части состоялся в 2007 году, второй, «Убийцы королей», в 2011-м, а третьей и наиболее успешной «Дикой охоты» в 2015-м.

Общая выручка CD Projekt (материнская компания студии) за 2022 год составила 952,6 млн польских злотых ($222 млн по среднегодовому курсу), чистая прибыль — 347 млн злотых (почти $81 млн). Однако с 2020 года большую часть продаж компании составляет другая игра — Cyberpunk 2077.

($222 млн по среднегодовому курсу), чистая прибыль — (почти $81 млн). Однако с 2020 года большую часть продаж компании составляет другая игра — Cyberpunk 2077. Бюджет «Дикой охоты» достиг 120 млн злотых ($32 млн). Еще $35 млн было потрачено на маркетинг. Всего над проектом работали 220 человек. Первая часть трилогии была значительно дешевле — всего $10 млн . По меркам глобальной игровой индустрии подобные расценки не считаются большими: например, стоимость разработки Cyberpunk 2077 той же студии оценивается в $174 млн.

($32 млн). Еще было потрачено на маркетинг. Всего над проектом работали 220 человек. Первая часть трилогии была значительно дешевле — всего . По меркам глобальной игровой индустрии подобные расценки не считаются большими: например, стоимость разработки Cyberpunk 2077 той же студии оценивается в $174 млн. Третья часть игры «Ведьмак» уже была продана более 50 млн раз , говорится в отчете CD Projekt за первый квартал 2023 года.

, говорится в отчете CD Projekt за первый квартал 2023 года. Один из побочных проектов CD Projekt RED по вселенной «Ведьмака» — выпущенная в 2018 году карточная онлайн-игра «Гвинт». Сначала гвинт был составляющей третьей части серии — «Дикой охоты»: Геральт при прохождении заданий мог сыграть в нее с тем или иным персонажем. Однако ее популярность среди поклонников натолкнула студию на идею создать отдельный проект. В итоге гвинт стал полноценной киберспортивной дисциплиной: призовой фонд составляет $850 тыс .

. Гонорар Анджея Сапковского за продажу в 2002 году прав на создание игр по его книгам от студии CD Projekt Red составил всего около 40 тыс. злотых (тогда около 600 тыс. руб.). К идее геймификации истории о Геральте из Ривии писатель относился скептически и не верил в ее успех, а потому даже отказался от процентов по доходам. Но в октябре 2018 года Сапковский пригрозил подать на разработчиков игры в суд с требованием выплатить ему компенсацию в размере $16 млн упущенной выгоды. Спустя два месяца стороны пришли к мировому соглашению, а CD Projekt Red добровольно пересмотрела контракт. Его новые условия не разглашались.

(тогда около 600 тыс. руб.). К идее геймификации истории о Геральте из Ривии писатель относился скептически и не верил в ее успех, а потому даже отказался от процентов по доходам. Но в октябре 2018 года Сапковский пригрозил подать на разработчиков игры в суд с требованием выплатить ему компенсацию в размере упущенной выгоды. Спустя два месяца стороны пришли к мировому соглашению, а CD Projekt Red добровольно пересмотрела контракт. Его новые условия не разглашались. После начала специальной военной операции на Украине создатель видеоигры о вселенной «Ведьмака» объявил о временной приостановке продаж в России и Белоруссии. Но купленные ранее игры, а также патчи и хотфиксы к ним продолжают работать, отмечалось в заявлении CD Projekt RED.

Как устроена экономика игры «Ведьмак» В игре «Ведьмак» существует собственная выстроенная экономика. Общепринятой валютой в ней является крона. Русскоязычные поклонники игры подсчитали, что в среднем она равна 17 руб. Зарабатывать Геральт может главным образом на выполнении заказов на убийство монстров, а также перепродавая найденные предметы. Но геймеры нередко критиковали «Ведьмака» за отсутствие в экономике игры логики. За убийство, например, «лиха у колодца» (один из первых заказов по сюжету) Геральт получает всего 20 крон (или 340 руб., по подсчетам РБК), а за лешего — 60 крон, или чуть больше 1 тыс. руб. (на высоких уровнях есть и более высокооплачиваемые задания). Причем цыпленок (питание необходимо Геральту для восстановления здоровья во время и после битв) стоит 31 крону (527 руб.), а жареный цыпленок — всего 21 (357 руб.). Простой меч оказывается сопоставимым по стоимости с провизией и может обойтись в 30–40 крон (510–680 руб.). Но чтобы позволить себе качественное оружие, потратить придется больше 1000 крон (17 тыс. руб.). Купить в игре можно и книги: один экземпляр стоит 100–150 крон (1,7–2,5 тыс. руб.). При всех этих расходах комично выглядят расценки за услуги Геральта. Напримери, за возвращение Цири, дочери императора и единственной наследницы престола, император Эмгыр обещает награду в 2 тыс. крон (34 тыс. руб.). Но одно только путешествие до нужной по сюжету этого квеста локации острова Скеллиге уже стоит 1 тыс. (17 тыс. руб.). Еще один повод для шуток поклонников — воспроизведенная в игре система микрозаймов. Один из неигровых персонажей «Ведьмака» — ростовщик Вивальди из города Новиграда. Если Геральту не хватает на что-то денег, их можно занять у Вивальди. Однако выданные на руки 100 крон (1,7 тыс. руб.) уже через 30 секунд придется возвращать с комиссией 30%.

Чем еще известна вселенная «Ведьмака»