Экономика Atomic Heart: что известно о самой обсуждаемой российской игре

Дебют российской Mundfish – видеоигра Atomic Heart – опередила по популярности в Steam и на Xbox даже Hogwarts Legacy по вселенной «Гарри Поттера». Как создавался и сколько стоил самый ожидаемый игровой проект года - в обзоре РБК

Фото: mundfish.com

Что такое Atomic Heart

Atomic Heart — видеоигра в жанре шутера или «стрелялки», вышедшая 21 февраля 2023 года. Ее разработкой занималась российская студия Mundfish, основанная в 2017 году выходцами из рекламной отрасли Артемом Галеевым, Робертом Багратуни, Евгенией Седовой и Олегом Городишениным.

Сюжет Atomic Heart разворачивается в альтернативном СССР в 1955 году. В футуристическом игровом мире Советский Союз — главный производитель роботов, занимающихся удовлетворением всех базовых нужд населения: от уборки улиц до строительства. Главный герой — майор Сергей Нечаев, агент советской разведки под кодовым именем П-3 — прибывает на предприятие по производству роботов «3826», где по неизвестной причине роботы вышли из-под контроля и напали на персонал. Его задача — выяснить причины произошедшего.

Игра Atomic Heart распространяется по всему миру. Так, она доступна для консолей PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. Для компьютеров на операционной системе Windows ее можно купить через магазин Steam, но для российских пользователей он напрямую недоступен. На территории России и стран СНГ официальной площадкой распространения игры выступает VK Play. В большинстве стран реализацией игры занимается французская компания Focus Entertainment. Данные о продажах и географии спроса Роберт Багратуни в разговоре с РБК назвал конфиденциальной информацией. РБК направил запрос в VK Play.

Экономика Atomic Heart

На платформе VK Play базовая версия Atomic Heart стоит 2499 руб., полное издание — 3599 руб. В магазине Steam цена базовой версии — €59,99, золотого издания — €89,99, премиум — €99,99.

Официально разработчики игры не раскрывают информацию о стоимости ее создания и текущих сборах проекта. Источник РБК на рынке видеоигр оценил бюджет игры в «не менее чем $25 млн». В 2019 году финансовый директор компании Евгения Седова утверждала, что речь идет о нескольких миллионах долларов. Роман Горошкин из EpicGames оценивал стоимость разработки в подобном проекте в вилке от $5 млн до $15 млн.

Гендиректор Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников на просьбу РБК оценить бюджет и экономические перспективы Atomic Heart сравнил проект с Hogwarts Legacy по вселенной «Гарри Поттера», которая обошлась разработчикам примерно в $150 млн. «Это главный конкурент Atomic Heart по масштабности и дате релиза, и сумма на производство, вероятно, сопоставимая, — отмечает Овчинников. — Что касается окупаемости, игра перед релизом попала в подписочный сервис Xbox Game Pass, что за счет частичного выкупа прав со стороны Microsoft обеспечило определенный доход еще до релиза. Так же, как и передача прав VK Play для России принесла деньги еще до релиза. Позитивным эффектом обладают и высокие позиции в рейтингах цифровых магазинов. Думаю, игра окупится в ближайшее время, если уже не окупилась».

Значительно меньшую оценку потенциальным вложениям разработчиков — 100-120 млн. руб. — дал глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Маркетинговую активность проекта, которая была «невысокой и направленной в основном на лояльную аудиторию», Кусков оценивает в 20% дополнительно к бюджету.

Основатель рекламного агентства Digital Church Марк Хлуднев оценил годовой бюджет на маркетинг Atomic Heart в 20 млн руб. «Продвижение игры началось еще в начале 2022 года — кампания была внушительной, но достаточно нативной, — считает эксперт. — В этом случае речь идет не об огромных бюджетах, а о виральном эффекте (то есть распространении в сети с большой скоростью без рекламных усилий. — РБК), так как игра сама по себе является чем-то новым для отечественного рынка».

Багратуни и Седова в 2019 году рассказывали, что вложили в проект собственные средства. Кроме того, у Mundfish, по их словам, есть акционер, не принимающий участия в операционном управлении. На официальном сайте Mundfish инвесторами компании указаны Gaijin Entertainment (разработчик игр War Thunder, Crossout и Enlisted), а также инвестиционные компании — международный Gem Capital и китайский Tencent . РБК направил запросы представителям этих компаний.

(разработчик игр War Thunder, Crossout и Enlisted), а также инвестиционные компании — международный и китайский . РБК направил запросы представителям этих компаний. На официальном сайте Mundfish в разделе о политике конфиденциальности в качестве юрлица компании указано Slimao Limited, зарегистрированное на Кипре. В числе его акционеров, по данным кипрского реестра, числятся основатели Mundfish Багратуни, Галеев, Городишенин и Седова, а также Андрей Дьяков (в СМИ его называют техническим директором компании), Татьяна Корчагина (жена владельца алтайского сыроваренного завода «Майма-Молоко» Сергея Корчагина), Игорь Полдяев, Наталья Косова и фонд GEM Capital. В России до 2021 существовало также ООО «Мундфиш», совладельцем которого до 2019 года была Седова. В 2021 году оно было переименовано в ООО «Брейндев», с того же года его учредителем, по данным ЕГРЮЛ, выступает Наталья Косова.

В мае 2022 года представители Mundfish сообщили, что над разработкой Atomic Heart трудятся 120 человек, каждый из них работает над проектом по 8-16 часов в день. Совокупно на тот момент на создание игры ушло 633 тыс. часов.

Максимально зафиксированное количество одновременно играющих пользователей Atomic Heart, по данным Steam, составило 38,5 тыс. человек.

В первые дни на видеостриминговом сервисе Twitch трансляции прохождения игры одновременно смотрели почти 282 тыс. человек.

Факты об игре Atomic Heart

Игра Atomic Heart разрабатывалась Mundfish в сотрудничестве с одним из крупнейших в мире производителей графических ускорителей и процессоров — американской Nvidia. В 2018 году компания сама вышла на Mundfish, предложив «железо», доступ к специальной версии движка Unreal Engine 4, инструменты для имплементации, а также консультацию своих специалистов. Тогда сообщалось, что Nvidia также частично взяла на себя маркетинговое продвижение игры. Сотрудничество с Nvidia должно было обеспечить Atomic Heart поддержку технологии трассировки лучей, а также правдоподобные отражения в обычных и искривленных зеркалах и на блестящих поверхностях. Однако на момент релиза игры технология трассировки лучей отсутствовала.

Отраслевые гейм-издания «Канобу» и «Игромания» в рамках ежегодной премии LUDI Awards, поставили Atomic Heart на второе место в категории «Самая ожидаемая игра». Проект уступил только S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Одной из специфических особенностей оформления Atomic Heart является использование популярной советской музыки в переработке, в том числе песен «Трава у дома» в исполнении группы «Земляне», «Арлекино» (Алла Пугачева), «Комарово» (Игорь Скляр) и других. 6 марта 2023 года альбом с саундтреками к игре, выпущенный Zvonko Digital, возглавил российский чарт Apple Music.

Условия лицензирования музыки создателями не раскрываются. Генеральный директор Первого музыкального издательства (ПМИ) Мария Опарина сообщила, что проект в работе уже два года, предусматривается использование более 100 песен, но не раскрыла стоимости проекта. Главный редактор InterMedia Евгений Сафронов отмечает, что создатели игры подбирают наиболее известные и потому ценные произведения, требующие особо тщательной работы по авторским правам. Общую сумму за использование песен Сафронов оценил в «сотни тысяч рублей».

На следующий день после официального релиза Atomic Heart российский производитель контрацептивов Vizit анонсировал специальную коллекцию презервативов с героями игры.

Скандалы вокруг проекта и его разработчиков

В январе 2019 года в профильных СМИ и телеграм-каналах появилась информация о том, что разработка Atomic Heart находится в состоянии «производственного ада». Несмотря на то, что с момента анонса игры тогда прошло уже больше года, в игре якобы до сих пор не было гейм-дизайна. Кроме того, сотрудники студии жаловались на «импульсивные увольнения», «плохой менеджмент» и замещение квалифицированных программистов «дешевой рабочей силой» без опыта работы. Тем не менее, сама Mundfish тогда назвала эту информацию «домыслами и жонглированием слухами».

Компьютерная версия Atomic Heart была слита в интернет за сутки до официального релиза. Однако в сеть попала не полноценная версия, а вариант для внутреннего пользования разработчиками. В частности, она содержала меню отладки, которое позволяет изменять игру, но при этом не была защищена с помощью Denuvo — технологией защиты от несанкционированного доступа.

В начале марта вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратился к корпорациям Sony (владеет Play Station), Microsoft (Xbox) и Valve (магазин Steam) с просьбой запретить продажу цифровых версий Atomic Heart. Такое предложение он объяснил потенциальным риск того, полученные от продажи игры деньги будут направлены в российский бюджет. Кроме того, Atomic Heart, по его словам, нарушает законодательство Украины, а именно продвигает коммунистический режим и советскую символику. Игровую индустрию Федоров назвал новым уровнем цифровой пропаганды.