Telegram выплатит $18,5 млн властям США из-за TON

Telegram заключит мировое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, по которому вернет инвесторам $1,22 млрд и выплатит $18,5 млн штрафа. В течение трех лет компания должна сообщать об участии в любых криптопроектах

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Telegram договорился о мировом соглашении с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США, следует из письма регулятора судье Кевину Кастелу, опубликованному в системе раскрытия судебных документов (PACER, копия есть у РБК).

Согласно письму, Telegram должен будет выплатить $1,22 млрд инвесторам, которые вкладывали деньги в будущий запуск криптовалюты Gram, а также $18,5 млн в виде штрафа SEC. В следующие три года компания обязана за 45 дней уведомлять SEC, если решит поучаствовать в выпуске «криптовалют, цифровых монет, токенов или любых аналогичных активов, выпущенных или переданных с использованием технологии распределенных реестров». Получать согласие SEC на такие действия не нужно, лишь информировать. Однако если в любое время SEC станет известно, что Telegram «заведомо предоставил существенную ложную или вводящую в заблуждение информацию», комиссия может наложить дополнительный штраф на компанию. При этом оговаривается, что компания «не признает и не отрицает» требования, изложенные в иске регулятора.

Павел Дуров в своем канале в Telegram подтвердил, что стороны пришли к соглашению, и опубликовал официальную позицию компании. «Поскольку продолжение разбирательств в суде не выглядит целесообразным, мы рады возможности прекратить суд без отрицания или признания вины», — говорится в тексте заявления.

Дуров добавил, что Telegram продолжит работу над другими инновационными проектами. «Надеемся, что в будущем регулирование блокчейн-технологий в США станет более благоприятным для участников рынка», — заключил он.