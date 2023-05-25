Операторы связи предложили перевести эфирное ТВ в интернет

Операторы связи, работающие над стратегией развития отрасли, предложили к 2030-му создать план перевода эфирного ТВ в интернет для освобождения частот. Власти говорят, что сейчас плана отказа от цифрового эфирного ТВ нет

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

В рабочей версии Стратегии развития отрасли связи в России в 2024–2035 годах, которую готовят участники рынка и отраслевые эксперты, предлагается к 2030 году сформировать и утвердить план по поэтапному переводу цифрового ТВ на платформы видеоконтента, следует из документа, с которым ознакомился РБК (его содержание подтвердили два участника рынка, знакомых с разработкой). Также предлагается прекратить аналоговое ТВ-вещание на значительной части территории страны, а высвобождаемые диапазоны частот использовать для расширения покрытия территории страны широкополосным доступом в интернет.

Работа над стратегией организована правительством по поручению президента России. Документ пишут рабочие группы, куда входят представители бизнеса и эксперты. Стратегию должны до 1 июня представить правительству, но, по словам одного из собеседников РБК, сроки могут передвинуть.

Как в России получают ТВ-сигнал Сейчас зрители могут получать ТВ-сигнал несколькими способами: через эфир (настроив антенну телевизора на прием сигнала от вышки ФГУП «Российская телерадиовещательная сеть» — РТРС, куда он поступает со спутника) или через сети операторов платного ТВ (кабельных, спутниковых, IP TV). При этом для распространения сигнала в эфире ТВ-передатчики задействуют полосы частот 694–790 МГц (относятся к диапазону 700 МГц). В конце 2000-х в стране началась программа перехода на цифровое эфирное ТВ, в рамках которой запустили два мультиплекса — пакета каналов, вещающих на одной частоте. В каждый из таких мультиплексов вошло по 10 ТВ-каналов. Изначально предполагалось, что аналоговое ТВ в России отключат в 2015 году, но сроки несколько раз сдвигали, в последний раз — до 19 августа этого года.

Зачем связисты предлагают перевести эфирное ТВ в интернет

В материалах стратегии указано, что к 2030 году до 80% аудитории телерадиовещания будет активно использовать отечественные платформы видеоконтента, «предоставляющие ТВ-услуги с качеством лучше, чем в эфирном цифровом ТВ», и различные сервисы, которые невозможно организовать в эфирном ТВ — видео в высоком разрешении Full HD и 4K, интерактивное ТВ, видео по запросу, доступ к архиву и т.д. Авторы документа указали, что перевод цифрового эфирного ТВ в сети с пакетной коммутацией (то есть интернет-сети) приведет также к сокращению государственных расходов на распространение ТВ-сигнала (сумма не приводится).

При этом подключение к интернету к 2030 году должно быть доступно для 98% домохозяйств и социально-значимых объектов, расположенных в населенных пунктах с численностью от 10 тыс. человек, со скоростью не менее 1 Гбит/с. Домохозяйства в малых населенных пунктах с низкоэтажной застройкой предлагается подключать к интернету, например, с использованием технологий беспроводного широкополосного доступа.

Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко заявил, что работа над проектом стратегии продолжается и никакие конкретные параметры и показатели скорости пока не утверждены: «Группы проводят корректировку разделов по ранее данным замечаниям и готовятся к защите на очередной стратегической сессии (запланирована на 27 мая)».

Он отметил, что «стратегия определит, какие технологии являются наиболее важными на ближайшие 12 лет». «Их будет ограниченное количество с фокусом на ключевые. Только таким образом государство в условиях ограниченности ресурсов и санкционного давления сможет сократить расходы», — пояснил представитель аппарата Чернышенко.

В то же время он указал, что в настоящий момент нет планов отказа от цифрового эфирного ТВ и его перевода на платформы видеоконтента.

Одновременно в аппарате вице-премьера напомнили, что согласно принятым ранее законам интернет-провайдеры обязаны бесплатно распространять общедоступные федеральные ТВ-каналы первого и второго мультиплекса.

Представитель Минцифры также указывает, что стратегия еще разрабатывается и в текст документа вносятся корректировки. «Перечисленные инициативы — это предложения от нескольких рабочих групп. Они требуют обсуждения, после чего будет принято решение по их включению в итоговый документ. В июне этого года проект стратегии будет вынесен на защиту перед премьер-министром, а после отработки возможных замечаний представлен президенту», — дополнил он.

РБК направил запрос в РТРС.

Представители крупнейших операторов связи — «Ростелекома», МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» (бренд «Билайн») отказались от комментариев. Так же поступили представители «Газпром-Медиа Холдинга», МИЦ «Известия» и Viasat. РБК направил запрос «Первому каналу», ВГТРК, «СТС Медиа», «Медиа 1», Национальной медиа группе.

Источник РБК, близкий к одному из операторов платного ТВ, напомнил, что основная задача эфирного вещания — сделать цифровое ТВ доступным для всех, в том числе жителей небольших населенных пунктов, «где интернета может не быть или у населения нет денег на его оплату». «Молодежь и сейчас пользуется интернетом, а ТВ смотрит не так активно», — дополнил он.

Собеседник в еще одном операторе платного ТВ допустил, что передача радиочастот, которые используются под эфирное ТВ, для развития технологий мобильной связи «в теории может позволить увеличить количество каналов [передаваемых по интернет-сетям] для зрителей». Но оговорился, что эта стратегия — черновой вариант.

Зачем операторам ТВ-частоты

Когда в России принимали программу перехода с аналогового на цифровое ТВ, представители власти говорили, что она позволит освободить значительный частотный ресурс, ранее используемый под ТВ-вещание, для развития перспективных технологий мобильной связи. Часть частот аналогового ТВ в 2012 году даже разыграли на конкурсах под развитие связи LTE (относится к четвертому поколению, 4G), но операторы не смогли начать их использовать. В 2014 году вышел указ президента, запретивший перераспределение выделенных для эфирного ТВ частот под другие цели без предварительного согласия вещателей, а процедура получения такого согласия до сих пор не утверждена.

Сотовые операторы неоднократно заявляли, что без выделения им обещанных, а также дополнительных частот качество связи будет снижаться. Кроме того, операторы просят дать им частоты для развития связи пятого поколения (5G). Но этот вопрос до сих пор был предметом разногласий с вещателями. В проекте Концепции развития телерадиовещания на 2020–2025 годы, который разработала рабочая группа при участии крупнейших медиахолдингов, указывалось, что вещатели готовы отдать часть ресурса в диапазоне 700 МГц операторам, при условии что им выделят полосы для запуска третьего мультиплекса с каналами высокой четкости (HD TV) и операторы оплатят перевод ТВ-передатчиков в другие диапазоны. Статус этого проекта неизвестен, но в начале года два источника РБК на телекоммуникационном рынке рассказывали, что вещатели оценили размер компенсации за передачу мобильным операторам частот в диапазоне 700 МГц в 150 млрд руб. — по 15 млрд руб. в год в течение десяти лет.

Замещение спутников

Из черновика стратегии следует, что в ближайшие годы истекает срок службы спутников, которые используются в том числе для ТВ-вещания. Из российской группировки (12 спутников ФГУП «Космическая связь» серии «Экспресс» и пять «Газпром космические системы» серии «Ямал») до 2030 года у 11 закончится срок активной службы, а до 2036-го — у оставшихся шести. Авторы документа указывают, что «с учетом сложившейся геополитической обстановки и введения против России международных санкций в настоящее время отсутствует возможность поставки ключевого зарубежного оборудования и комплектующих для создания отечественных космических аппаратов», а на иностранные детали в них ранее приходилось более 80%.

По словам представителя аппарата Чернышенко, «в связи с уходом зарубежных производителей оборудования полезной нагрузки прорабатывается вопрос критического замещения решений на отечественные аналоги».

Представитель ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) не прокомментировал предложения из проекта стратегии, сославшись на то, что по ним еще ведется обсуждение. Он напомнил, что спутники с отечественной полезной нагрузкой уже создаются. У ГП КС это спутник «Экспресс-АМУ4». «Никаких проблем с производством космических аппаратов нет», — утверждает собеседник РБК. Как сообщал в 2022 году глава ГП КС Алексей Волин, «Экспресс-АМУ4» планируют запустить на орбиту в 2026 году, с его помощью намерены обеспечивать услуги спутниковой связи и вещания на территории европейской части России, а также стран Европы, Ближнего Востока и Центральной Африки.

РБК направил запрос в «Газпром космические системы» и Минпромторг.