Вещатели оценили компенсацию за частоты для 4G и 5G в ₽150 млрд за 10 лет

Телевещатели оценили размер компенсации за передачу части радиочастот мобильным операторам для развития 4G и 5G в 150 млрд руб за 10 лет. В сотовых компаниях говорят, что не готовы платить такую сумму

Фото: Артём Геодакян / ТАСС

О том, что вещатели оценили размер компенсации за передачу мобильным операторам полосы частот 694-790 МГц (относятся к диапазону 700 МГц) в 15 млрд руб. в год в течение 10 лет, РБК рассказали два источника на телекоммуникационном рынке. Как уточнил один из них, на совещании с операторами в конце прошлого года вещатели указали, что смогут перераспределять эту полосу только с согласия ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС, оказывает услуги эфирного телерадиовещания), условиями получения которого, по их утверждению, могут быть:

выплата операторами компенсации вещательной отрасли в размере 15 млрд руб. в год в течение 10 лет с момента принятия соответствующего решения ГКРЧ. Для этого предлагается создать специальный фонд, который бы направил эти средства на развитие телевещания;

финансирование разработки так называемого частотно-территориального плана цифрового эфирного телевещания, то есть затрат вещателей по переносу их передатчиков из диапазона 700 МГц в другие участки спектра.

Представители крупнейших российских медиа-холдингов — Национальной медиа-группы и «Газпром-Медиа» — отказались от комментариев. Представитель РТРС опроверг информацию о том, что вещатели согласись освободить частоты при условии выплаты 150 млрд руб.за 10 лет и что эта сумма была результатом подсчетов ФГУП. Представитель Минцифры сообщил, что у них нет информации о согласии вещателей на передачу частот и что на данный момент не подтверждена техническая возможность их передачи.

По словам трех источников РБК, указанную оценку суммы подсчитала компания Б1 (бывшая EY в России). Ее представитель отказался от комментариев.

Два года назад в проекте Концепции развития телерадиовещания на 2020–2025 годы, которую разрабатывала рабочая группа при правительственной комиссии по развитию телерадиовещания с участием крупнейших медиа-холдингов, говорилось, что вещатели готовы отдать часть ресурса в диапазоне 700 МГц операторам при условии, что им выделят полосы для запуска третьего мультиплекса (пакет каналов, вещающих на одной частоте) с каналами высокой четкости (HD TV), и операторы оплатят перевод ТВ-передатчиков в другие диапазоны. Но конкретные суммы в документе не приводились.

Зачем операторам частоты вещателей

Исторически диапазон 700 МГц в России, как и во многих других странах, использовался под аналоговое ТВ. В конце 2000-х в стране началась программа перехода на цифровое ТВ, которая предполагала запуск нескольких мультиплексов. Такой мультиплекс, используя полосу, ранее занятую одним аналоговым каналом, обеспечивает вещание 10 цифровых. Предполагалось, что за счет этого будет освобожден значительный частотный ресурс, который во многих других странах перераспределяли под развитие перспективных технологий мобильной связи (поэтому полоса 694-790 МГц получила название «цифрового дивиденда»). В 2012 году несколько полос в диапазоне 700 МГц (720-750 МГц и 761-791 МГц) разыграли на конкурсах под развитие мобильной связи LTE (относится к четвертому поколению, 4G). Победителями тех конкурсов стала «большая четверка» операторов — МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» (оказывает услуги под брендом «Билайн») и «Т2 РТК Холдинг» (Tele2). Но они так и не начали использовать указанные полосы, потому что не смогли найти способ избежать совместных помех базовых станций сотовой связи и ТВ-передатчиков. А в августе 2014 года указ президента запретил перераспределение выделенных для эфирного ТВ частот под другие цели без предварительного согласия вещателей. Процедуру получения этого согласия должно было определить правительство, но это до сих пор не произошло. Не был реализован и еще один пункт указа о том, что к 2021 году вещателям должны были предоставить дополнительные частоты для запуска эфирного ТВ высокой четкости.

Изначально предполагалось, что аналоговое ТВ в России отключат в 2015 году, но сроки сдвигались, и летом прошлого года Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса в России) продлила до 19 августа 2023 года срок действия разрешений на использование частот для аналоговых передатчиков, в том числе работающих в диапазоне 694-790 МГц.

Сейчас связь 4G в России развивается без использования диапазона 700 МГц, в других участках частотного спектра. Однако сотовые операторы неоднократно заявляли, что без выделения им этого диапазона качество связи будет снижаться. В ноябре прошлого года в письме на имя замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрия Кима (копия есть у РБК) представители «большой четверки» просили продлить срок действия решения ГКРЧ о выделении им частот в диапазоне 700 МГц до 31 декабря 2031 года, но в то же время выделить в нем другие полосы — 703-733 МГц и 758-788 МГц. Именно эти полосы рекомендованы Международным союзом электросвязи (ITU) для развития мобильного интернета в Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, благодаря чему для них производится телекоммуникационное оборудование и абонентские устройства, тогда как для полос, закрепленных формально за российскими сотовыми операторами — не производится. Кроме того, операторы просили включить в «дорожные карты» отечественных производителей телеком оборудования базовые станции для диапазона 700 МГц.

Представитель МТС подтвердил подлинность письма. По его словам, «низкие» диапазоны, к которым относится 700 МГц, «благодаря большому радиусу покрытия способны обеспечить связью обширные территории, в том числе и малонаселенные». Представители «МегаФона», «ВымпелКома» и «Т2 РТК Холдинга» отказались от комментариев. Источник РБК в одном из этих операторов говорит, что потенциально диапазон может быть использован и для развития связи в стандарте 5G.

Представитель Минцифры подтвердил получение письма. По его словам, ГКРЧ продлила разрешение на использование «четверкой» полос частот 720-750 МГц и 761-791 МГц. При этом согласно ранее принятым решениям комиссии, операторам было выставлено дополнительное условие, по которому с 2023 года МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и «Т2 РТК Холдинг» должны будут использовать при строительстве сетей LTE только отечественное оборудование. «Сейчас полосы в диапазоне 700 МГц не используются операторами, однако они перспективны для покрытия связью отдаленных населенных пунктов и дорог, поскольку предполагают наибольший охват территорий», — отметил представитель Минцифры. Условие адаптации базовых станций под этот диапазон, по его мнению, «операторы могут прописать в форвардных контрактах» с производителями. Сотовые компании начали заключать подобные контракты в прошлом году, они предполагают поставку телекоммуникационного оборудования на определенную дату в будущем. Схема должна позволить производителям получать гарантированный спрос и авансовые платежи для финансирования разработки оборудования.

Частоты 703-733 и 758-788 МГц, о выделении которых попросили операторы, по словам представителя Минцифры, сейчас используются для аналогового и цифрового ТВ. «Чтобы операторы смогли использовать эти полосы, необходимо провести ряд организационно-технических мероприятий, которые могут занять до трех лет. По готовности вопрос будет рассмотрен ГКРЧ», — сказал он.

Готовы ли операторы платить

По словам одного из собеседников РБК в операторе «большой четверки», у них нет оценки стоимости перевода ТВ-передатчиков из диапазона 700 МГц в другие участки спектра, но эта сумма «должна быть кратно меньше 150 млрд руб.». При этом, говорит он, операторы не понимают, «почему вещатели в принципе требуют компенсацию, поскольку формально не являются пользователями частот» — владельцем частот является государство, а пользователями, по решению ГКРЧ, РТРС и формально сотовые операторы. Причем последние, несмотря на то, что не оказывают услуги на этом ресурсе, регулярно оплачивают его использование: за семь лет суммарные выплаты «четверки» за него составили более 1,5 млрд руб., говорит он.

Источник РБК в еще одном операторе «большой четверки» назвал сумму в 150 млрд руб. «оторванной от реальности». По оценке этого собеседника, затраты на перепланирование сетей телевещания для целей 5G без учета стоимости оборудования могут составить 1,5-3 млрд руб.

При этом один из источников РБК подчеркнул, что «вывод передатчиков вещателей из диапазона 700 МГц обеспечит высвобождение лишь небольшой полосы, при использовании которой под 5G максимальные скорости передачи данных будут сопоставимы с 4G, из-за чего эти частоты будет сложно использовать в городах».

«Но их можно будет использовать для покрытия дорог или расстояний между не слишком удаленных друг от друга небольших населенных пунктов», — говорит источник, напоминая, что по ранее принятым решениям ГКРЧ, при продлении срока использования частот операторы получают дополнительные обременения по обеспечению покрытия LTE в небольших населенных пунктах и вдоль федеральных автодорог. В прошлом году это требование было временно приостановленное из-за санкций и ограничений с поставками зарубежного телеком оборудования. «Но если его действие возобновится, и вместе с обременением операторы должны будут выплачивать вещателям десятки миллиардов рублей в год, возникнет вопрос о целесообразности использования этого диапазона и того, какой должна быть стоимость услуг для населения, чтобы покрыть расходы на развертывание сети», — отметил собеседник РБК.