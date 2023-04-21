Доля смотрящих телевизор оказалась больше, чем заходящих в интернет

Россияне тратят на интернет больше времени, чем на просмотр телевидения, подсчитали в Mediascope. Но доля тех, кто хоть иногда включает ТВ, наоборот, выше. При этом рекламу на каналах россияне замечают чаще, чем в Сети

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Доля россиян, которые «хотя бы иногда» смотрят телевизор, в первом квартале текущего года составила 98%. При этом доля тех, кто «хотя бы иногда» заходит в интернет, ниже — всего 83%, говорится в презентации исследовательской компании Mediascope, представленной на конференции Digital Brand Day.

Как считали Mediascope проанализировала медиапотребление за истекшие январь—март. Статистика учитывает данные по всем городам России. Применительно к телевидению исследовалась аудитория старше четырех лет, в интернете — старше 12 лет. Данные по категориям рекламы, которую пользователи замечают лучше всего, собраны в рамках опроса среди населения от 12 до 64 лет. В Mediascope уточнили, что данные сопоставимы с учетом различий по возрасту целевой аудитории.

При этом доля тех, кто использует интернет каждый день, выше, чем тех, кто каждый день смотрит телевизор, — 81 против 66% соответственно. Среднее время, которое россияне ежедневно проводят в интернете, пусть незначительно, но больше, чем тратят в среднем на просмотр телеканалов, — 4 часа 9 минут против 3 часов 57 минут.

В структуре телесмотрения лидирующая категория — сериалы. На их просмотр приходится 29% времени, которое все россияне проводят у телевизионного экрана. Рост по сравнению с первым кварталом прошлого года, когда этот показатель достигал 26%, составил 3 п.п. Еще 17% приходится на развлекательные программы (рост на 1 п.п.), 12% — на кино (падение на 1 п.п.). На социально-политический контент приходится 12%, на новости — всего 11%, год к году эти данные не изменились.

Лидером в интернете выступают соцсети: на них приходится 19% времени пользователей. Причем по сравнению с первым кварталом прошлого года этот показатель упал на 5 п.п. — тогда он составлял 24%. Еще 18% времени пользователи тратят на просмотр видео (рост год к году на 2 п.п.), 16% — на мессенджеры (рост на 3 п.п.), 10% — на игры (год к году показатель не изменился). На электронную коммерцию приходится 4% (годом ранее — 3%).

Mediascope также посчитала, какую рекламу аудитория замечает больше всего. Здесь лидером стала телереклама: ее замечают 76% зрителей. Такой же показатель у рекламных щитов. При этом реклама в соцсетях наименее примечательна: на нее обращают внимание только 64%. Среди категорий лучше всего аудитория замечает рекламу акций и распродаж в магазинах — 82% (данные по другим категориям в презентации не приведены).