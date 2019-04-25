Госкомпаниям запретят использовать зарубежные базы данных

Представитель RIPE NCC пояснил, что интернет устроен так, что если где-то в другой юрисдикции возникнет проблема с работой Сети, то «Ростелеком» «почувствует», что что-то «работает неоптимально», но получить конкретные сведения и повлиять на устранение проблемы уже не сможет, и абоненты столкнутся с замедлением работы интернета. «В базе RIPE DB содержатся данные о всех возможных маршрутах нашего региона в Сети — в случае если закон останется без изменений, «Ростелеком» потеряет возможность законно получать информацию об этих маршрутах», — сказал он. Недоступной для игроков из других стран, соответственно, станет информация от «Ростелекома» и других структур, попадающих под действие закона, о маршрутизации трафика на территории России.

Представитель «Ростелекома» отказался от комментариев.

Кого еще может касаться запрет ​

Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян поясняет, что первоначальный смысл этого положения закона заключался в том, чтобы запретить размещение государственных информационных систем за рубежом, в том числе в облачных хранилищах иностранных компаний. Но в существующем виде эта часть принятого парламентом закона действительно может повлиять на более широкий круг организаций, включая, например, «Российские железные дороги» (РЖД) или «Ростелеком», указывает Казарян.

По словам одного из участников железнодорожного рынка, особенность информационных систем РЖД в том, что они работают в собственной сети, которая существует независимо от интернета. «То есть связей с зарубежными и даже с российскими базами данных у информационных систем РЖД нет. Для организации поездной работы достаточно телефонной связи, по которой информацией о поезде обмениваются соседние станции», — отметил он.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Единой международной базы для продажи билетов на поезда, по информации руководителя направления «ж/д билеты» сервиса «Туту.ру» Максима Корсакова, не существует. «Вся информация о билетах конкретного перевозчика хранится в системе этого перевозчика. Обмен данными между системами зависит от двусторонних договоренностей. Например, билеты на поезд из Казахстана в Россию можно купить в Казахстане, потому что есть такая договоренность и доступ к информации о наличии мест. Есть аналогичные договоренности, например, при покупке билетов на европейские направления: можно купить в Вене билет до Ниццы на поезд РЖД, который следует по маршруту Москва — Ницца через Вену», — отметил он.

Максим Корсаков затруднился ответить, какими будут последствия, если РЖД не смогут получать информацию из баз данных стран, с которыми есть подобная договоренность. Но при невозможности получить информацию из базы данных другого перевозчика билеты продать не удастся, считает он.

Представитель РЖД отказался от комментариев.

Руководитель практики ТМТ Bryan Cave Leighton Paisner Russia Екатерина Дедова отметила, что если госструктуры и госорганы, пользуясь услугами иностранных компаний, предоставляют какую-либо информацию, которая будет храниться не на сервере в России, то они теоретически могут подпадать под действие этой статьи закона, если она будет применяться буквально. Она подчеркнула, что услуги эти могут быть любыми: от расчетов автоматического возврата налогов до скоринговых услуг.

Можно ли обойти запрет

Карен Казарян считает, что обойти требование закона будет несложно — для этого любая негосударственная организация должна будет сделать копию нужной базы данных, а госкомпания или госорган смогут брать информацию уже из этой копии. «Это было бы даже не копирование в собственном смысле, а скорее посредничество — предоставление доступа к той или иной базе данных через другую компанию. Конечно, существует вероятность некоторых перебоев, но это сугубо технический вопрос, и в той же степени проблемы могли бы возникнуть с базой данных как таковой», — отметил аналитик РАЭК.

По мнению Екатерины Дедовой, норма сформулирована максимально широко и под размещенными «за пределами территории России базами данных и техническими средствами» может пониматься все что угодно. «Это основная проблема данного закона. Дело в том, что одобренный Советом Федерации закон «О суверенном Рунете» — это некий свод общих правил, отсылающих к нормативным правовым актам, которых пока еще нет. Ввиду этой неопределенности сейчас трудно делать какие-либо прогнозы лишь на основании существующих общих норм, не содержащих какой-либо конкретики. Многое будет зависеть от того, какими будут подзаконные акты», — указала Дедова.