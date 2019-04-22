В день рассмотрения закона о суверенном Рунете в Совфеде пропал интернет

В день рассмотрения закона о суверенном Рунете в Совфеде пропал интернет

В Совете Федерации на недолгое время пропал интернет и отключилось электричество, рассказал РБК источник в аппарате палаты и подтвердил один из сенаторов.

«Из-за этого задержали начало заседания, но уже все работает, с законопроектом о сувереном интернете это не связано», — уточнил сенатор.

Как пояснил «РИА Новости» сенатор Олег Морозов, в зале заседаний также не работали мониторы и микрофоны. По его словам, у большинства сотрудников аппарата и многих сенаторов нет интернета.

В ходе 457-го заседания Совфед рассмотрит в том числе закон об устойчивой работе Интернета на территории России.