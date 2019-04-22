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В день рассмотрения закона о суверенном Рунете в Совфеде пропал интернет

В Совете Федерации на недолгое время пропал интернет и отключилось электричество, рассказал РБК источник в аппарате палаты и подтвердил один из сенаторов.

«Из-за этого задержали начало заседания, но уже все работает, с законопроектом о сувереном интернете это не связано», — уточнил сенатор.

Как пояснил «РИА Новости» сенатор Олег Морозов, в зале заседаний также не работали мониторы и микрофоны. По его словам, у большинства сотрудников аппарата и многих сенаторов нет интернета.

В ходе 457-го заседания Совфед рассмотрит в том числе закон об устойчивой работе Интернета на территории России.

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16 апреля Госдума приняла в окончательном чтении поправки в закон «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», известные как закон о суверенном Рунете. Документ является ответом на принятие в США в 2018 году Стратегии национальной кибербезопасности. Большая часть норм нового законопроекта должна вступить в силу 1 ноября.

Теги: Совет Федерации, Интернет
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