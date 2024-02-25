Конгрессмен заявил о возможном отключении Маском интернета на Тайване

Конгрессмен Галлахер написал Маску о данных, что спутниковая связь SpaceX перестала работать на Тайване и вблизи него, и выразил опасение, что компания решила отключить там связь, которой пользуются военные

Владелец SpaceX Илон Маск, возможно, решил отключить доступ к интернету от подразделения Starshield на Тайване и вблизи него, такие опасения выразил глава специального комитета по Китаю палаты представителей конгресса США Майк Галлахер, передают The Wall Street Journal (WSJ) и Forbes со ссылкой на его письмо бизнесмену.

«SpaceX, возможно, отказывается от предоставления услуг широкополосного доступа в Интернет на Тайване и вокруг него — возможно, в нарушение договорных обязательств SpaceX с правительством США», — написал Галлахер.

По его словам, «многочисленные источники» сообщили специальному комитету о том, что спутниковая связь SpaceX перестала работать на Тайване и вблизи острова.

SpaceX предоставляет спутниковую связь на Тайване военным и разведывательным ведомствам в рамках программы Starshield. Галлахер в письме подчеркнул, что правительство США выделило на эту программу более $100 млн. Конгрессмен потребовал обеспечить глобальный доступ к услугам для Пентагона и других ведомств и запросил дополнительную информацию о доступности Starshield на Тайване и вблизи него к 8 марта.

«Надежная коммуникационная сеть для военнослужащих США на Тайване и вокруг него имеет первостепенное значение для защиты интересов США в Индо-Тихоокеанском регионе», — отметил политик, добавив, что в случае агрессии Китая против Тайваня »американские военнослужащие в западной части Тихого океана подвергнутся серьезному риску».

Джейсон Хсу, бывший член законодательного собрания Тайваня, который сейчас является научным сотрудником Гарвардской школы Кеннеди, рассказал Forbes, что он обсуждал этот вопрос с членами конгресса США. «Мы находимся в процессе обращения к Министерству обороны США через конгресс с просьбой сделать это приоритетом на предстоящей сессии. Тайваню необходимо уделить приоритетное внимание возможностям спутниковой связи, поскольку наша подводная кабельная инфраструктура была скомпрометирована», — сказал он.

SpaceX не ответила на запросы изданий.

Китай считает Тайвань своей провинцией. Китайский лидер Си Цзиньпин допускал возвращение контроля над островом силовым путем. США заявляют, что поддерживают принцип «одного Китая», при этом Вашингтон поставляет Тайбэю вооружение. Президент США Джо Байден обещал, что страна будет защищать Тайвань в случае нападения Китая.

22 февраля Галлахер прибыл на Тайвань в составе делегации американских конгрессменов. В тот же день Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Тайваню плана модернизации передовой тактической системы передачи данных на $75 млн. В пакет войдут, в частности, приемники глобальной системы позиционирования, коммуникационное оборудование и технические услуги.