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Политика ,  
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Госдеп одобрил продажу Тайваню систем связи для укрепления обороны

Госдеп одобрил продажу Тайваню систем связи для укрепления обороны
Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters
Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Тайваню плана модернизации передовой тактической системы передачи данных на $75 млн, сообщило агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.

В пакет войдут, в частности, приемники глобальной системы позиционирования, коммуникационное оборудование и технические услуги. Ранее представительство Тайбэя в США обратилось за GPS-приемниками и средствами связи. «Продажа [техники] служит национальным и экономическим интересам США, а также в интересах безопасности», — уточнили в документе.

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17 февраля глава МИД Китая Ван И заявил, что если США хотят мира в Тайваньском проливе, то должны соблюдать принцип «одного Китая» и не поддерживать независимость Тайваня. Он подчеркнул, что остров является частью китайской территории «и это реальный статус-кво тайваньского вопроса».

США поставляют оружие Тайваню, при этом заявляя о приверженности принципу «одного Китая». Президент Джо Байден неоднократно обещал, что его страна будет защищать Тайвань в случае возможного нападения Китая.

22 февраля делегация членов палаты представителей США прибыла на Тайвань. Конгрессмены будут находиться на острове с 22 по 24 февраля в рамках более масштабного визита в Индо-Тихоокеанский регион. Делегацию возглавляет председатель специального комитета по Китаю нижней палаты конгресса, республиканец Майк Галлахер, представляющий штат Висконсин.

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