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Технологии и медиа ,  
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Почти в 20% российских компаний стали чаще увольняться руководители

Во время режима самоизоляции и удаленной работы 20% компаний из России столкнулись с увольнениями топ-менеджеров из-за возросшей нагрузки, говорится в исследовании «Ростелеком-Солар». Больше всего пострадал малый и средний бизнес
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

С марта по ноябрь 2020 года почти в 20% российских компаний выросло число увольнений среди топ-менеджеров и среднего руководящего состава. К такому выводу пришли специалисты «Ростелеком-Солар» в исследовании «Как изменилась работа руководителей российских компаний на «удаленке» (есть в распоряжении РБК).

«Ростелеком-Солар» опросила более 110 российских компаний из 15 сфер с числом сотрудников: до 500, от 500 до 1 тыс., а также свыше 1 тыс. Основной причиной увольнений среди руководителей стал напряженный рабочий график: 63% опрошенных отметили увеличение продолжительности рабочего дня, 50% — перегрузки из-за двукратного роста количества онлайн-совещаний, а 46% — работу в выходные.

При этом из крупных компаний (более 1 тыс. сотрудников) топ-менеджеры увольнялись из-за перегрузок реже — с такими случаями столкнулись 10% опрошенных. Директор Центра продуктов Solar Dozor компании «Ростелеком» Галина Рябова связывает разницу уровня «выгорания» руководства в крупных и небольших компаниях прежде всего с организационными отличиями в этих бизнес-сегментах. Она отмечает, что малый и средний бизнес не может себе позволить специальные средства для мониторинга сотрудников во время удаленной работы, и это увеличивает риски и ответственность за достижение результата со стороны руководителей.

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Фото:Hristo Rusev / Getty Images

При этом эксперты «Ростелекома» отмечают, что почти для всех «пострадавших» организаций увольнения из-за чрезмерной нагрузки — это новый опыт. Респонденты заявили, что в их компаниях впервые фиксировались подобные случаи.

Лидером по росту продолжительности трудового дня, работы в выходные и увеличению количества онлайн-совещаний на удаленке стала отрасль производства: эти тренды у себя отметили 30% руководителей производственных компаний. На втором месте — сфера образования: на них указали около 16% руководителей. На третьем — финансовые организации (порядка 10% руководителей). Самыми устойчивыми к переходу в онлайн-формат оказались руководители отрасли ИТ и телекоммуникаций. Длительность их рабочего дня почти не изменилась или же изменилась незначительно.

Чувствовать себя хуже во время удаленной работы стали не только руководители российских компаний. По данным сервиса Blind, опросившего более 3 тыс. сотрудников компаний Кремниевой долины, в том числе Amazon, Microsoft, Google и Facebook, 68% работников заявили, что чувствуют себя более измотанными, чем во время работы в офисе до начала пандемии. О том, что они на удаленке работают дольше, говорили половина опрошенных сотрудников Google и Facebook, а также 67 и 70% респондентов из Amazon и Microsoft соответственно. Кроме того, среди появившихся на удаленке проблем респонденты назвали трудность найти баланс между работой и личной жизнью и усталость от видеочатов.

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В конце марта президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в связи с распространением коронавируса. Части компаний, сотрудники которых могли выполнять свои функции из дома, было предложено перевести их на формат удаленной работы. Уже через месяц системные интеграторы начали предлагать компаниям антикризисные пакеты услуг для работы в условиях коронавируса, куда входили программы для отслеживания действий сотрудников, системы аналитики их разговоров и другие средства кибербезопасности.

Автор
Анастасия Скрынникова
коронавирус IT увольнения топ-менеджеры
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