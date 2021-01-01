Почти в 20% российских компаний стали чаще увольняться руководители

Во время режима самоизоляции и удаленной работы 20% компаний из России столкнулись с увольнениями топ-менеджеров из-за возросшей нагрузки, говорится в исследовании «Ростелеком-Солар». Больше всего пострадал малый и средний бизнес

Фото: Владислав Шатило / РБК

С марта по ноябрь 2020 года почти в 20% российских компаний выросло число увольнений среди топ-менеджеров и среднего руководящего состава. К такому выводу пришли специалисты «Ростелеком-Солар» в исследовании «Как изменилась работа руководителей российских компаний на «удаленке» (есть в распоряжении РБК).

«Ростелеком-Солар» опросила более 110 российских компаний из 15 сфер с числом сотрудников: до 500, от 500 до 1 тыс., а также свыше 1 тыс. Основной причиной увольнений среди руководителей стал напряженный рабочий график: 63% опрошенных отметили увеличение продолжительности рабочего дня, 50% — перегрузки из-за двукратного роста количества онлайн-совещаний, а 46% — работу в выходные.

При этом из крупных компаний (более 1 тыс. сотрудников) топ-менеджеры увольнялись из-за перегрузок реже — с такими случаями столкнулись 10% опрошенных. Директор Центра продуктов Solar Dozor компании «Ростелеком» Галина Рябова связывает разницу уровня «выгорания» руководства в крупных и небольших компаниях прежде всего с организационными отличиями в этих бизнес-сегментах. Она отмечает, что малый и средний бизнес не может себе позволить специальные средства для мониторинга сотрудников во время удаленной работы, и это увеличивает риски и ответственность за достижение результата со стороны руководителей.

При этом эксперты «Ростелекома» отмечают, что почти для всех «пострадавших» организаций увольнения из-за чрезмерной нагрузки — это новый опыт. Респонденты заявили, что в их компаниях впервые фиксировались подобные случаи.