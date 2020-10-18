Более 60% сотрудников Кремниевой долины заявили о выгорании на удаленке

Более 80% опрошенных сотрудников Facebook сообщили, что стали уставать на удаленке больше, чем в офисе. Стресс растет из-за увеличения рабочего дня, трудности найти баланс между работой и личной жизнью и усталости от видеочатов

Фото: Elise Amendola / AP

Более двух третей (68%) опрошенных сотрудников компаний Кремниевой долины заявили, что чувствуют себя более измотанными, чем во время работы в офисе до начала пандемии. Об этом со ссылкой на опрос сервиса Blind сообщил портал Business Insider.

В опросе участвовали более 3 тыс. сотрудников таких компаний, как Amazon, Microsoft, Google и Facebook. По сравнению с февральским исследованием доля респондентов, которые сообщили о выгорании на работе, выросла с 61 до 68%.

Больше всего тех, кто сообщил о том, что стал уставать сильнее, чем раньше, оказалось среди опрошенных сотрудников Facebook — 81%. Чуть меньше таких в Google — 79%.

Хотя удаленка и сняла часть проблем, связанных, например, с ежедневными поездками на работу, она одновременно и прибавила стресса, отмечает портал. В частности, о том, что они на удаленке работают дольше, сообщили половина опрошенных сотрудников Google и Facebook, а также 67 и 70% респондентов из Amazon и Microsoft соответственно, следует из опроса Blind.