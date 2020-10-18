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Пандемия коронавируса ,  
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Более 60% сотрудников Кремниевой долины заявили о выгорании на удаленке

Более 80% опрошенных сотрудников Facebook сообщили, что стали уставать на удаленке больше, чем в офисе. Стресс растет из-за увеличения рабочего дня, трудности найти баланс между работой и личной жизнью и усталости от видеочатов
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Фото:Elise Amendola / AP
Фото: Elise Amendola / AP

Более двух третей (68%) опрошенных сотрудников компаний Кремниевой долины заявили, что чувствуют себя более измотанными, чем во время работы в офисе до начала пандемии. Об этом со ссылкой на опрос сервиса Blind сообщил портал Business Insider.

В опросе участвовали более 3 тыс. сотрудников таких компаний, как Amazon, Microsoft, Google и Facebook. По сравнению с февральским исследованием доля респондентов, которые сообщили о выгорании на работе, выросла с 61 до 68%.

Больше всего тех, кто сообщил о том, что стал уставать сильнее, чем раньше, оказалось среди опрошенных сотрудников Facebook — 81%. Чуть меньше таких в Google — 79%.

Хотя удаленка и сняла часть проблем, связанных, например, с ежедневными поездками на работу, она одновременно и прибавила стресса, отмечает портал. В частности, о том, что они на удаленке работают дольше, сообщили половина опрошенных сотрудников Google и Facebook, а также 67 и 70% респондентов из Amazon и Microsoft соответственно, следует из опроса Blind.

Более 20% сотрудников стали более тревожными на удаленке
Технологии и медиа
Фото:Сергей Пивоваров / РИА Новости

Кроме того, среди появившихся на удаленке проблем респонденты назвали трудность найти баланс между работой и личной жизнью и усталость от видеочатов.

«Раньше было какое-то разграничение между работой и семейной жизнью, теперь оно исчезло. Не работаю из дома, просто живу на работе», — написал один из опрошенных сотрудников Google.

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Из-за угрозы распространения коронавируса Google в середине марта рекомендовала сотрудникам переключиться на дистанционный формат, пообещав «искать новые способы поддержки пользователей, партнеров, клиентов и сообществ». Затем компания предложила работникам остаться на удаленке сначала до конца года, а затем и вовсе продлила этот режим до июля 2021 года, сообщила газета The Wall Street Journal.

Так же поступил и Facebook. Онлайн-ретейлер Amazon растянул дистанционный режим для работников до 8 января 2021 года, по данным GeekWire.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
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