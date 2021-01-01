Эксперты назвали самые популярные места у россиян для работы на удаленке

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Большинство граждан (71%), которые работают на удаленке, выбрали дом в качестве рабочего места, следует из исследования сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

Пространства коворкингов для работы выбрали 7% опрошенных. Аналитики отмечают, что больше всего коворкинги популярны у молодежи до 24 лет (9%). Еще 7% хотели бы работать на удаленке в съемной квартире или на даче.

Также аналитики выяснили, что для большинства сотрудников, которые работают в офисах, важно наличие индивидуального рабочего места (78%), в то время как работать за любым свободным столом может лишь каждый пятый (19%) сотрудник. В этом плане наличие рабочего места более принципиально для женщин, чем для мужчин: 81 против 74% соответственно.

В исследовании сервиса приняли участие 1,6 тыс. офисных сотрудников, опрос проводился с 16 по 26 ноября в 349 населенных пунктах.