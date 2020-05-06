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Пандемия коронавируса ,  
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Бизнесу предложили следить за отправленными на удаленку сотрудниками

После месяца самоизоляции и работы компаний в удаленном режиме системные интеграторы начали предлагать им антикризисный пакет услуг. В их числе — мониторинг разговоров и действий сотрудников
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

В конце апреля одна из крупнейших российских ИТ-компаний «Крок» начала продавать антикризисный пакет решений для бизнеса в условиях коронавируса, сообщил ее основатель и гендиректор Борис Бобровников в интервью телеканалу РБК, не уточнив детали. Из презентаций «Крок», с которыми ознакомился РБК (представитель компании подтвердил их подлинность), следует, что в качестве одной из антикризисных мер компания предлагает клиентам после окончания периода ограничений, связанных с пандемией, не возвращать часть сотрудников с удаленной работы, что позволит экономить на арендных платежах, нанимать более дешевую рабочую силу из регионов и т.д. При этом «Крок» предлагает начать контролировать работу сотрудников на удаленке:

  • установить программу-агент, которая будет отслеживать действия сотрудника и события на его компьютере, сможет контролировать рабочий график, автоматически подсчитывать время, потраченное сотрудником на выполнение профильных операций и т.д.;
  • внедрить систему аналитики разговоров сотрудников, которая будет оценивать по живым диалогам, как сотрудники общаются с клиентами, соблюдают ли скрипты продаж, выявлять лучшие механики для общения;
  • внедрить дополнительное средство контроля сотрудников, имеющих доступ к критичным системам компании, чтобы снизить риски утечки информации и др.

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Финансы
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Еще часть предложенных «Кроком» мер направлены на сокращение затрат. Системный интегратор предложил клиентам оценить возможность перехода к модели аутсорсинга ИТ-инфраструктуры, к использованию программных продуктов на открытом коде, роботизации части бизнес-процессов. Например, автоматизировать процесс найма сотрудников. В зависимости от меры ее внедрение должно позволить сэкономить 10–30% затрат по данной статье расходов, следует из презентации.

Для тех, кто намерен поддержать бизнес после кризиса, «Крок» предложил внедрить сервис по оптимизации и ускорению работы интернет-ресурсов, автоматизировать первую линию входящей и исходящей поддержки в call-центрах с помощью искусственного интеллекта, а также разработку ИТ-сервисов и др.

Полную стоимость антикризисного пакета «Крок» не разглашает, представитель компании лишь отметил, что мониторинг рабочего места одного сотрудника стоит от 3,5 тыс. руб.

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Бизнес
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Президент России Владимир Путин объявил нерабочим в связи с пандемией коронавируса период с 28 марта по 5 апреля, позже ограничения были продлены до 12 мая. На это время будут открыты только банки, аптеки, магазины с товарами первой необходимости.

Многие эксперты прогнозировали, что после окончания кризиса люди продолжат работать и обучаться на удаленке. «Зачем мне куда-то ехать, тратя полдня на то, чтобы добраться до работы, если я могу общаться с коллегами из Нью-Йорка, находясь у себя дома в Атланте? Благодаря пандемии многие компании поняли, что у сотрудников вполне получается работать из дома. Это не означает, что офисы исчезнут полностью, они просто станут меньше, и люди не будут ездить туда каждый день», — рассуждал в интервью РБК один из философов современности Нассим Талеб.

Однако согласно опросу, проведенному в середине апреля аналитическим центром НАФИ, только 33% работодателей смогли перевести сотрудников на удаленную работу в связи с нерабочим периодом, остальные отправили их в неоплачиваемый отпуск или уволили. При этом лишь 20% опрошенных готовы сохранить формат удаленной работы для части персонала после окончания режима самоизоляции и лишь 7% — для всех. По мнению 82% респондентов, при переходе на дистанционный формат снизилось качество работы.

Кто готовится сохранить удаленку после снятия ограничений и нужны ли им предложенные меры — в материале РБК Pro.

Авторы: Анастасия Скрынникова, Владислав Скобелев
Теги: коронавирус, IT, программное обеспечение, интеграция
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