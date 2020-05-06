Бизнесу предложили следить за отправленными на удаленку сотрудниками

После месяца самоизоляции и работы компаний в удаленном режиме системные интеграторы начали предлагать им антикризисный пакет услуг. В их числе — мониторинг разговоров и действий сотрудников

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В конце апреля одна из крупнейших российских ИТ-компаний «Крок» начала продавать антикризисный пакет решений для бизнеса в условиях коронавируса, сообщил ее основатель и гендиректор Борис Бобровников в интервью телеканалу РБК, не уточнив детали. Из презентаций «Крок», с которыми ознакомился РБК (представитель компании подтвердил их подлинность), следует, что в качестве одной из антикризисных мер компания предлагает клиентам после окончания периода ограничений, связанных с пандемией, не возвращать часть сотрудников с удаленной работы, что позволит экономить на арендных платежах, нанимать более дешевую рабочую силу из регионов и т.д. При этом «Крок» предлагает начать контролировать работу сотрудников на удаленке:

установить программу-агент, которая будет отслеживать действия сотрудника и события на его компьютере, сможет контролировать рабочий график, автоматически подсчитывать время, потраченное сотрудником на выполнение профильных операций и т.д.;

внедрить систему аналитики разговоров сотрудников, которая будет оценивать по живым диалогам, как сотрудники общаются с клиентами, соблюдают ли скрипты продаж, выявлять лучшие механики для общения;

внедрить дополнительное средство контроля сотрудников, имеющих доступ к критичным системам компании, чтобы снизить риски утечки информации и др.

Еще часть предложенных «Кроком» мер направлены на сокращение затрат. Системный интегратор предложил клиентам оценить возможность перехода к модели аутсорсинга ИТ-инфраструктуры, к использованию программных продуктов на открытом коде, роботизации части бизнес-процессов. Например, автоматизировать процесс найма сотрудников. В зависимости от меры ее внедрение должно позволить сэкономить 10–30% затрат по данной статье расходов, следует из презентации.

Для тех, кто намерен поддержать бизнес после кризиса, «Крок» предложил внедрить сервис по оптимизации и ускорению работы интернет-ресурсов, автоматизировать первую линию входящей и исходящей поддержки в call-центрах с помощью искусственного интеллекта, а также разработку ИТ-сервисов и др.