Владелец «ВымпелКома» продал российский актив менеджменту. Что это значит

VEON продаст «ВымпелКом» топ-менеджменту российского бизнеса. Компания оценена в 370 млрд руб., но большую часть суммы продавец получит в счет списания своего долга

Александр Торбахов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Базирующийся в Нидерландах холдинг VEON (VEON-RX) объявил о продаже своего российского актива — компании «ВымпелКом» (оказывает услуги под брендом «Билайн») локальному топ-менеджменту. В числе покупателей гендиректор компании Александр Торбахов.

VEON оценил «ВымпелКом» в 370 млрд руб., исходя из мультипликатора 3,2 EBITDA, прогнозируемого по итогам 2022 года. Но нидерландский холдинг получит 130 млрд руб. — оставшаяся часть будет погашена за счет списанного на российский бизнес долга. По итогам третьего квартала общий долг VEON составлял $8,2 млрд. Представитель VEON указал, что продавец считает оценку «хорошей, учитывая ожидаемые результаты компании».

Актив будет передан на отдельное юрлицо — «Коперник-Инвест 3». По данным СПАРК, Александр Торбахов зарегистрировал эту компанию вместе с еще двумя («Коперник-Инвест» и «Коперник-Инвест 2») в середине ноября, но для чего нужны остальные компании, представитель «ВымпелКома» не пояснил. Сделка должна быть закрыта не позднее 1 июня 2023 года. Но стороны смогут продлить срок, если «не будут получены необходимые лицензии и разрешения регулирующих органов», например от Федеральной антимонопольной службы (ФАС). При этом, если покупатели «ВымпелКома» решат перепродать его в течение 30 месяцев после закрытия текущей сделки, VEON сможет расторгнуть такую сделку.

Финансовым советником VEON по сделке выступил инвестиционный банк Aspring Capital, консультантом — юридическая фирма АЛРУД, со стороны покупателя — юридическая фирма LEVEL Legal Services.

Кому принадлежит VEON 47,85% акций VEON принадлежит основателям LetterOne — Михаилу Фридману, Герману Хану и Алексею Кузьмичеву — все трое находятся под санкциями ЕС. Еще 8,3% акций VEON принадлежат штихтингу, остальное составляет free float. Россия до сих пор была крупнейшим активом холдинга, на который приходилось 57% его выручки. Среди других активов в порядке убывания их вклада в доходы компании — Пакистан, Украина, Казахстан, Бангладеш, Узбекистан, Киргизия, Грузия.

Кто еще претендовал на «ВымпелКом»

Александр Торбахов подчеркнул, что продажа актива была «конкурентным процессом».

Как рассказал источник на телекоммуникационном рынке, в числе претендентов были:

Газпромбанк, который хотел «дополнить свой медиаактив («Газпром-Медиа Холдинг») «трубой» для доставки контента»;

«Эр-Телеком Холдинг»;

Сбербанк, который смотрел на оператора с позиции развития экосистемы;

группа инвесторов во главе с бывшим главой «Межрегионального ТранзитТелекома» (МТТ) Евгением Васильевым.

При этом источник РБК отметил, что параллельно «Сбер» участвует в финансировании сделки. Он напомнил, что у VEON есть евробонды на $5 млрд, значительную часть которых — около $2 млрд — держат российские инвесторы. «Сейчас они не могут ни продать бумаги, ни получить по ним доход. Если предположить, что «Сбер» в интересах своих клиентов держит большую долю из бондов, выкупленных российскими инвесторами, то он может поменять их на актив», — сказал собеседник. По словам другого источника РБК, близкого к сделке, около 130 млрд руб., которые VEON должен получить в рамках сделки, он получит не в виде денег: «ВымпелКом» выкупит бонды VEON у российских держателей, после чего VEON станет формальным «должником» у «ВымпелКома». VEON в обмен на долг по облигациям простит сумму в 130 млрд руб. по сделке», — объяснил схему он.

Евгений Васильев и представитель «ЭР-Телеком Холдинга» отказались от комментариев. Однако источник РБК в окружении Васильева подтвердил информацию. По его словам, помимо бывшего главы МТТ в группе были другие менеджеры, участвовавшие в выкупе компании у Леонида Реймана несколько лет назад. «[Эта группа инвесторов] считала, что могла бы развивать «ВымпелКом», оптимизировать его и поменять траекторию полета», — указывает собеседник. При этом выбор, который в итоге сделал VEON, он назвал логичным и комфортным и для покупателя, и для продавца, и для финансирующих структур, поскольку «менеджмент, как правило, знает, как развивать компанию». Продажа кому-то из прямых конкурентов, по его словам, не рассматривалась, поскольку такая сделка должна была вызвать вопросы у ФАС.

РБК направил запрос в Сбербанк, Газпромбанк и ФАС.

Представитель VEON отметил, что «до конкурентного процесса продажи были допущены все претенденты, независимо от страны происхождения и юридической формы», отказавшись разглашать детали. По его словам, выбор в качестве покупателя руководства «ВымпелКома» «свидетельствует о силе и опытности управленческой команды в России», а также правильности выбора операционной модели самим VEON, поскольку она позволила «дочкам» холдинга «взять на себя большую ответственность за принятие ключевых бизнес-решений на своих рынках». Он подтвердил, что основная часть суммы сделки будет выплачена через «принятие на себя и погашение «ВымпелКомом» некоторых долговых обязательств VEON Holdings B.V. (эта структура выпускала бонды. — РБК).

Одновременно 24 ноября VEON предложил держателям двух выпусков бондов (со ставкой 5,95% и сроком погашения в феврале 2023 года; со ставкой 7,25% и сроком погашения в апреле 2023-го) перенести сроки погашения на восемь месяцев — на октябрь и декабрь, соответственно. Как отмечается в сообщении, компания шесть месяцев обсуждала схему со своими консультантами и пришла к выводу, что такое продление является наилучшим вариантом в условиях существующей и будущей политической ситуации, введенных санкций и российских законов. Отсрочка в том числе позволит холдингу завершить сделку по продаже российского бизнеса. Как отмечается в сообщении, 130 млрд руб. компания получит за счет того, что «ВымпелКом» погасит часть облигации VEON. Для того чтобы схема была одобрена, за нее должны будут проголосовать владельцы 75% бондов, причем в голосовании не смогут участвовать лица или структуры, находящиеся под санкциями.

Будут ли последствия для абонентов

Глава VEON Каан Терзиоглу указал, что холдинг внимательно проанализировал все возможные опции и пришел к выводу, что продажа российского бизнеса «ВымпелКому» — «наиболее оптимальное решение для всех заинтересованных сторон, включая клиентов, акционеров, кредиторов, а также сотрудников как в России, так и за ее пределами». Он пообещал, что VEON будет стремиться, чтобы «сделка прошла максимально гладко для всех сотрудников и клиентов России, без снижения качества предоставляемых услуг».

Торбахов заверил, что для клиентов компании «все останется по-прежнему». «Наша стратегия показала свою эффективность, и мы не планируем от нее отказываться», — добавил он.

Глава аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков считает, что абоненты не почувствуют изменений после смены владельцев компании, поскольку для российских клиентов компания была прежде всего «Билайном», а не VEON. При этом он допустил положительные изменения в работе компании с сектором b2g, так как из-за иностранного владения «ВымпелКом» с 2023 года не мог претендовать на госконтракты и участвовать в тендерах, в которых есть госфинансирование. «Но все будет зависеть от дальнейших шагов компании по улучшению сервиса и услуг», — оговорился Кусков. Он отметил, что в составе VEON у «ВымпелКома» была возможность закупать более крупные партии оборудования по более выгодной цене, объединять компетенций при освоении передовых технологий с другими «дочками» холдинга. Но «сейчас иностранное оборудование в Россию и так не поставляется» из-за санкций, указал Кусков. Кроме того, в определенные периоды, когда холдинг ставил цель расширять бизнес или развивать активы в других странах, российский бизнес оставался недофинансированным, хотя в последние два года ситуация исправилась.

Что получит VEON

По словам старшего аналитика «БКС Мир инвестиций» Марии Сухановой, цена сделки с учетом долга и мультипликатора в 3,2 EBITDA 2022 года — «это в целом хорошая оценка для третьего игрока на рынке». Например, по оценкам «БКС Мир инвестиций», лидер рынка — МТС торгуется по мультипликатору 4.

Ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков отметил, что «для VEON это хорошая сделка, потому что ситуация с блокировкой российских активов, движением капитала и т.д., скорее всего, очень скоро не завершится. «То есть невозможно будет продать здесь что-то за большие деньги, вывести это за границу и забыть о российском рынке», — рассуждает он. При этом сам по себе обмен долговых активов на бизнес-актив Кочетков назвал «нормальной практикой», хотя чаще всего она применяется во время банкротств компаний, когда кредиторы предъявляют требования и активы покупают практически по номинальной стоимости. В то же время эксперт оговорился, что нужно смотреть, нет ли среди условий сделки возможного обратного выкупа через какое-то время, если этого захотят бывшие владельцы.

Новость о продаже «ВымпелКома» вызвала резкий рост цены акций VEON на Московской бирже: к концу основной торговой сессии 24 ноября бумаги подорожали на 27,9%, до 32,75 руб. за штуку. При этом с момента появления на Мосбирже в конце 2021 года бумаги VEON в основном дешевели: на пике в ноябре они стоили 165 руб. за штуку.

Андрей Кочетков предположил, что оптимизм был связан с ожиданиями инвесторов, что средства от продажи могут частично направить на выплату дивидендов. В то же время он отметил, что если компания избавится от крупнейшего актива в России, то у нее не будет смысла листинга на Московской бирже.

С учетом продажи «ВымпелКома» VEON ожидает, что в ближайшие три года его выручка и показатель EBITDA в долларовом выражении будут расти на единицы процентов, капитальные затраты составят менее 20% выручки. «В свете продолжающегося конфликта между Россией и Украиной, контроля за движением капитала и санкций» компания не ожидает «в обозримом будущем» возможности получать дивиденды от активов в этих странах.