Владелец «Билайна» начал продажу российского бизнеса. Что важно знать

VEON объявил о продаже российского «ВымпелКома». Эксперты назвали среди наиболее вероятных покупателей менеджмент компании или ее конкурентов в случае, если те найдут финансирование

Фото: Владислав Шатило / РБК

Базирующийся в Нидерландах холдинг VEON в среду, 2 ноября, объявил о начале продажи российского бизнеса — компании «ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн»). Ни имен потенциальных покупателей, ни суммы сделки, ни других условий он не раскрыл. В сообщении VEON лишь указал, что процесс продажи будет конкурентным и что руководство холдинга ищет способ обеспечить оптимальные условия для всех заинтересованных сторон: акционеров компании, ее кредиторов, клиентов и сотрудников, работающих как в России, так и в других странах.

Из-за того что акционером «ВымпелКома» является «иностранный холдинг из недружественной юрисдикции», на компанию «было наложено множество различных регуляторных ограничений» и она находится «в менее выгодном положении по сравнению с другими игроками телеком-рынка», сообщил представитель «ВымпелКома». Он также подчеркнул, что через похожие процессы реструктуризации «на российском рынке уже прошло множество компаний, имеющих иностранные холдинговые структуры».

На российский бизнес по итогам восьми месяцев этого года приходилось 57% общей выручки VEON и 56% EBITDA холдинга. Почему холдинг решил продать местный бизнес и кто может стать его покупателем, разбирался РБК.

Как создавался «ВымпелКом»

Компания «Вымпел-Коммуникации» (сокращенно «ВымпелКом») была основана в России в 1991 году группой работавших в Радиотехническом институте имени А.Л. Минца специалистов в области связи во главе с Дмитрием Зиминым. Сооснователем компании выступил американский бизнесмен Оги Фабела. В нулевые компания стала федеральным оператором мобильной связи в России и параллельно развивала бизнес за рубежом, купив операторов мобильной связи в ряде стран СНГ и Юго-Восточной Азии. В 2010 году «ВымпелКом» объединился с украинским сотовым оператором «Киевстар» в новый холдинг — VimpelCom Ltd., который был зарегистрирован на Бермудских островах, а его штаб-квартира располагалась в Амстердаме. В 2011 году этот холдинг объединился с компанией Wind Telecom египетского бизнесмена Нагиба Савириса, в результате чего вышел на рынки Европы, Азии, Африки и Северной Америки. В 2017 году Vimpelcom был переименован в VEON.

Вместе с расширением географии сделка с Нагибом Савирисом существенно увеличила долг компании, и, чтобы расплатиться с ним, холдинг впоследствии продал активы в Италии, Канаде, Лаосе, Вьетнаме, Камбодже, нескольких африканских странах, Таджикистане и Армении. В июне этого года компания сообщила о продаже грузинской «дочки», а в августе — алжирской. Сейчас VEON помимо России присутствует в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Пакистане, Бангладеш, Грузии и на Украине.

После начала специальной военной операции на Украине у холдинга начались проблемы, связанные с наличием российского и украинского актива в портфеле, а также санкций в отношении Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева — основателей LetterOne, которой принадлежит 47,85% акций VEON. В марте Фридман покинул совет директоров VEON.

По итогам первого квартала VEON зафиксировал обесценивание своего бизнеса в России на $449 млн из-за повышения коэффициента странового дисконтирования и на $20 млн — на Украине в связи с физическим повреждением оборудования из-за военных действий. Глава VEON Каан Терзиоглу в мае заявлял, что из-за обстрелов в некоторых районах и городах было отключено электроснабжение и повреждены башни, на которых располагалось оборудование сотовой связи, временами от связи «были отрезаны целые районы и города», но оператор установил более 100 новых базовых станций и сохранял более чем 90-процентную доступность сервисов на Украине.

Как отмечает инвестиционный стратег «Арикапитал» Сергей Суверов, у VEON нет возможности сохранить в портфеле российский актив вместе с зарубежными. Также среди причин он упомянул возможные проблемы с выплатой дивидендов «ВымпелКомом» и проблемы последнего с получением госзаказов из-за иностранных акционеров. В 2021 году были приняты поправки к закону о госзакупках, по которым с 2023 года структуры международных компаний, ведущих бизнес в России с долей прямого или косвенного иностранного владения более 10%, не смогут участвовать в госзаказе. В начале сентября глава Минцифры Максут Шадаев направлял премьеру Михаилу Мишустину письмо с просьбой заблокировать это требование закона в отношении «ВымпелКома» на срок до 1 января 2024 года. В письме он указывал, что «ВымпелКом» может потерять 5,5 млрд руб. из-за прекращения действия договоров с текущими клиентами, среди которых Пенсионный фонд, ФАС, ФТС, Росреестр, МЧС, МВД — в целом, более 8 тыс. госзаказчиков.

Кто может купить «ВымпелКом»

По словам двух источников РБК на телекоммуникационном рынке, речь идет не о продаже компании сторонней структуре, а о сделке с менеджментом или с понятным покупателем с возможностью выкупить актив впоследствии. Опрошенные РБК аналитики также указывают подобный вариант как один из вероятных. По мнению Суверова, в этом случае сделка, скорее всего, пройдет «с частичной оплатой и большой скидкой».

Среди других возможных вариантов Суверов назвал объединение «ВымпелКома» с «Т2 РТК Холдингом» (принадлежит «Ростелекому», оказывает услуги под брендом Tele2). В этом случае компаниям придется приложить «большие усилия для интеграции двух активов и пытаться более активно развивать экосистемные направления», а конкуренция на телекоммуникационном рынке значительно снизится, что, в свою очередь, приведет к увеличению маржи и увеличению прибыльности российских операторов.

Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын считает, что крупным экосистемам «вряд ли будет интересна такая покупка», конечным приобретателем актива будет российский оператор связи, а промежуточным могут выступить крупные банки, промышленные холдинги, фонды прямых инвестиций (российские или из «дружественных» стран), часть нынешних акционеров и менеджмент компании, «если смогут привлечь финансирование». Он оценивает стоимость бизнеса «ВымпелКома» в $4,5-5 млрд. «Но сколько заплатит покупатель, зависит от того, какая доля долгов ему достанется. Из-за большого долга ($8 млрд по итогам восьми месяцев. — РБК) рыночная капитализация VEON составляет меньше $1 млрд. Если [покупателю «ВымпелКома»] придется выплатить половину долга VEON, стоимость оператора может не превысить $500 млн», — говорит Делицын.

Аналитики Альфа-банка в обзоре среди потенциальных покупателей компании помимо «Ростелекома» и «Т2 РТК Холдинга» назвали других основных игроков отечественного телекоммуникационного рынка («МегаФон» и МТС), а также инвесторов за пределами отрасли, например крупные банки с госучастием, госкорпорации и т.д. Они считают, что сделка будет денежной и VEON сможет использовать средства от продажи. В записке отмечается, что слухи о потенциальной продаже «ВымпелКома» одному из конкурентов и, соответственно, консолидации российского рынка мобильной связи, циркулировали последние 6-7 лет на фоне серьезной потери доли рынка «дочкой» VEON в пользу «Т2 РТК Холдинга». В 2018 году Bloomberg со ссылкой на источники писал, что «Ростелеком» готовится купить «ВымпелКом», но тогда стороны не договорились о цене. На тот момент аналитики Sova Capital оценивали стоимость российского подразделения VEON в $6,8-8,5 млрд.

Представитель ФАС сообщил РБК, что к ним не поступало ходатайство о покупке «ВымпелКом». Он не ответил на вопрос, готова ли служба потенциально одобрить продажу оператора кому-то из конкурентов. «В случае поступления служба в установленном порядке оценит их влияние на соответствующие рынок», — сказал представитель ФАС. Представители «Ростелекома», «МегаФона» и МТС отказались комментировать, есть ли у них интерес к «ВымпелКому».