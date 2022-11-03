Число абонентов «Билайна» снизилось на 9%

На фоне продажи у «ВымпелКома» на 9% снизилась абонентская база. Теперь ее размер ниже, чем последний известный показатель ближайшего конкурента — Tele2

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

По итогам третьего квартала 2022 года абонентская база «ВымпелКома» (работает под брендом «Билайн») уменьшилась на 9,1% до 46 млн, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Она объяснила такую динамику «улучшением качества базы». До сих пор «ВымпелКом» сохранял третье место в России по числу абонентов, но его активно догонял «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2). По итогам 2021 году у этого оператора было 47,5 млн абонентов, тогда как у «ВымпелКома» — 49,4 млн. Данные за первый — третий квартал «Т2 РТК Холдинг» не раскрывал.

В третьем квартале общая выручка «ВымпелКома» достигла 70,6 млрд руб., что на 6% меньше, чем за тот же период прошлого года. В сообщении оператора указано, что это произошло из-за снижения выручки от продаж оборудования на 58,5%. Сервисная выручка увеличилась на 2,2%, составив 55,9 млрд руб.

Показатель ARPU (средняя выручка одного абонента в месяц) равнялся 399 руб., что на 1,7% больше, чем год назад. Показатель EBITDA составил 30,2 млрд руб., продемонстрировав рост на 7,3%. CAPEX достиг 12,9 млрд руб., снизившись на 24,2% год к году. В компании объяснили, что это связано с масштабной стройкой сети в 2020-2021 годах, а также ранней закупкой основного оборудования в 2022 году. На конец сентября валовая задолженность «ВымпелКома» составила 141 млрд руб., в том числе 50,6 млрд руб. внутригрупповой задолженности.

Как объяснил гендиректор «ВымпелКома» Андрей Торбахов, снижение абонентской базы произошло за счет трансформации формата бизнеса компании. «Мы последовательно уходим от бизнеса в формате «дистрибуции» к сервису и продажам, ориентированным на клиента. Мы начали более требовательно управлять отгрузками сим-карт, убираем такие инструменты продаж как «сэмплинг» (распространение товаров в качестве бонуса — РБК) или «раздачи» в рамках нашей долгосрочной стратегии. Реализация этих задач прямым образом сказывается на показателе общей базы мобильных абонентов в отчетности компании», — прокомментировал Торбахов. По словам Торбахова, сегодня на телекоммуникационном рынке десятки миллионов продаж сим-карт не имеют отношения к «реальному клиенту».

Ранее аналитики связывали желание нидерландского холдинга VEON продать «ВымпелКом», в том числе с потерей доли на рынке. В среду, 2 ноября, VEON объявил о том, что начал продажу российского бизнеса. Ни имен потенциальных покупателей, ни суммы сделки, ни других условий он не раскрыл. VEON лишь указывал, что процесс продажи будет конкурентным и что руководство холдинга ищет способ обеспечить оптимальные условия для всех заинтересованных сторон: акционеров компании, ее кредиторов, клиентов и сотрудников, работающих как в России, так и в других странах.

Представитель «Т2 РТК Холдинга» не раскрыл данные по абонентской базе компании за третий квартал. По итогам 2021 года абонентская база МТС составляла — 80,4 млн, а «МегаФона» — 74,4 млн.

Почему изменилась абонентская база

Глава агентства TelecomDaily Денис Кусков предположил, что к концу года «Т2 РТК Холдинг» действительно может обогнать по количеству абонентов «Билайн», «если не случится ничего сверхъестественного». Но он подчеркнул, что так как один оператор сейчас раскрывает свои показатели по абонентской базе, а другой — нет, то они находятся «в неравных условиях». «Сейчас в России у людей прослеживается тренд на сохранение финансовых средств, поэтому они стараются переходить на более выгодные тарифы и сокращать количество используемых сим-карт. При этом оператору гораздо более выгодно иметь абонента, который будет на постоянно основе пользоваться предоставленными услугами, а не иметь несколько сим-карт для разных нужд и временного промежутка», — объясняет Кусков. По его мнению, снижение абонентской базы «ВымпелКома» — это не переход абонентов к другому оператору, а в большинстве случаев отказ людей от вторых сим-карт.

По словам гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, уменьшение количества абонентов «помимо других факторов, связано с ориентацией компании на «долгоживущих» абонентов и на улучшение финансовых показателей — у оператора существенно увеличился ARPU и как следствие, несмотря на падение абонентской базы выросла сервисная выручка».